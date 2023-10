Se pregătește ceva: Pentagonul declasifică imagini care arată agresiunile Chinei/ Video

Fotografiile şi înregistrarea video au fost publicate înaintea unui raport anual care urmează să fie publicat în curând de Pentagon cu privire la puterea militară a Chinei şi la ameninţările de securitate pe care aceasta le poate reprezenta pentru partenerii din Indo-Pacific.

Pentagonul încearcă de ani de zile să se poziţioneze pentru a fi pregătit pentru un potenţial conflict cu China în legătură cu Taiwanul, chiar dacă acum se află în situaţia de a sprijini aliaţii în două războaie fierbinţi, Ucraina în Europa şi Israel în Orientul Mijlociu.

Amiralul John Acquilino, şeful Comandamentului Indo-Pacific al SUA, a declarat, marţi, în cadrul unei conferinţe de presă a Pentagonului, că, în ciuda faptului că SUA a suplimentat grupurile de atac ale portavioanelor şi navele amfibii pentru a sprijini Israelul şi are acum aproape 20 de luni de război în Ucraina, comandamentul are ceea ce îi trebuie pentru a descuraja China.

"Nu am avut nicio piesă de echipament sau structură de forţă care să plece" din comandament, a spus el, referindu-se la nave, avioane şi unităţi militare.

"Am luat o serie de măsuri pentru a ne întări angajamentul faţă de regiune, pentru a ne întări descurajarea în regiune şi vom continua să facem acest lucru", a adăugat el.

Oficialii au declarat că zborurile chinezeşti au fost riscante şi agresive prin natura lor, dar nu s-au oprit să le numească pe majoritatea dintre ele nesigure - un termen specific care este folosit doar în cele mai grave cazuri.

Cu toate acestea, oficialii au declarat că a fost important să facă publice imaginile şi să semnaleze comportamentul, deoarece au spus că acesta face parte dintr-o tendinţă mai largă de intimidare regională din partea Chinei, care ar putea duce accidental la un conflict.

"Toate aceste exemple pe care le-am făcut publice astăzi subliniază intenţia coercitivă a (Chinei) prin implicarea în comportamente în special în spaţiul aerian internaţional", a declarat Ely Ratner, secretar adjunct al apărării pentru afaceri de securitate indo-pacifică.

"Concluzia este că, în multe cazuri, acest tip de comportament operaţional poate provoca accidente active şi periculoase" şi poate duce, din neatenţie, la un conflict, a spus Ratner.

The Pentagon released more than a dozen videos that show Chinese military planes harassing U.S. military planes in international airspace, accusing China of risky and reckless maneuvers. pic.twitter.com/F03rrc1b8S