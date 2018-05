Se schimbă trendul în România: creștere SPECTACULOASĂ la vânzarea de mașini ecologice

Vânzările de autoturisme ecologice noi au crescut cu 83,02%, în primele patru luni din 2018, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul anterior, până la 1.003 unităţi, de la 548 de unităţi, cât se consemnaseră în 2017, reiese din statistica Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultată de Agerpres.

Citește și: ALERTĂ în Capitală: un copil a murit și părinții au orbit, după ce au mâncat shaorma



Potrivit datelor oficiale, din acest total, 238 erau autoturisme electrice 100%, echivalentul unui majorări de cinci ori (+417,4%) faţă de primele patru luni din anul precedent, iar 765 de unităţi hibrid (+52,4%).



În intervalul ianuarie - aprilie 2018, ponderea autoturismelor "verzi" noi în totalul vânzărilor, la nivel naţional, a fost de 2,3%, în timp ce, în aceeaşi perioadă din 2017, ponderea era de 1,7%.



La nivelul lunii aprilie, au fost comercializate 342 de autoturisme electrice şi hibrid, în creştere cu 27,13%, în comparaţie cu luna precedentă, când s-au înregistrat 269 de exemplare vândute.



În clasamentul celor mai comercializate autoturisme electrice 100%, în intervalul ianuarie - aprilie, primul loc a fost ocupat de Volkswagen, cu 96 de unităţi, urmat de smart (47 de exemplare), BMW (31), Mercedes Benz (19), Renault (14), Volvo (10), Audi şi Mitsubishi (câte 5 unităţi), Porsche (4) şi Kia (2).



De asemenea, cele mai multe autoturisme hibrid vândute în România, în perioada de referinţă, au fost înregistrate de Toyota (663 de unităţi), Kia (20) şi Audi (16).



Statistica APIA arată că, la nivelul anului trecut, ponderea autoturismelor electrice şi hibrid în totalul vânzărilor de unităţi noi a atins 2,2%, numărul acestora ajungând la 2.811 exemplare, în creştere cu 136,7% faţă de anul anterior.



La jumătatea lunii martie a acestui an, Ministerul Mediului a lansat o nouă sesiune a programului "Rabla Plus", destinată celor care vor să-şi achiziţioneze o maşină ecologică. Bugetul alocat acestui program se ridică la 120 milioane lei, valoare în care se pot acorda două tipuri de ecotichete.



Astfel, o variantă de ecobonus este în valoare de 45.000 lei (10.000 de euro), dar nu mai mult de 50% din preţul de comercializare, pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric. De asemenea, se poate acorda un ecobonus în cuantum de 20.000 de lei (circa 5.000 de euro), dar nu mai mult de 50% din preţul de comercializare, pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50 g/km.



Ministerul de resort estimează că, în 2018, românii vor cumpăra prin Programul "Rabla Plus" 2.000 de maşini electrice.



Accesarea programului nu este condiţionată de casarea şi radierea unui autovehicul uzat, iar prima oferită în cadrul Programului "Rabla Clasic" (de 6.500 de lei) se poate cumula cu ecotichetele prevăzute de Programul "Rabla Plus", numai în cazul în care solicitantul va achiziţiona fie un autovehicul nou electric, fie unul electric hibrid plug-in.