Se umple Fondul de rezervă al Guvernului: Câți bani sunt alocați pentru situații neprevăzute. Ce ministere primesc sume suplimentare

Premierul României, Viorica Dăncilă, a anunțat că în ședinșa de guvern de vineri se discută rectificarea bugetară, a doua pentru acest an, mentionand ca este una pozitiva, necesara pentru încadrarea in tinta de deficit bugetar si asigurarea fondurilor pentru buna funcționare a institutiilor public. In jur de 700 de lei vor fi alocati fondului de rezerva al Guvernului, care este acum zero.

"Vom asigura banii pentru plata drepturilor persoanelor cu dizabilitati,a alocatiilor de stat penru copii si a indemnizatiilor pentru cresterea copiilor. Alocam suplimentar Ministerului Muncii 787 milioane lei, alocam resurse pentru derularea actiunilor si programelor de sanatate, majoram cu 660 milioane lei bugetul pentru fondurile de asigurari sanatate si programele de sanatate. Alocam in plus peste 317 milioane lei Ministerului Sanatatii pentru plata salariilor cadrelor medicale din centrele de permanenta si din unitatile de primiri urgente. Luam masuri pentru plata pensiilor militare de stat pentru politisti, alocam 116 milioane lei la MAI. Prin rectificarea bugetară, alocăm fonduri suplimentare pentru asigurarea tuturor cheltuielilor si alimentarea fondului de rezerva al statului cu 700 de milioane de lei pentru situatii neprevazute", a declarat Viorica Dancila.

In urma cu mai multe luni, ministrul Finantelor spunea că fondul de rezervă al Guvernului este zero.