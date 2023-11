Şeful IGPR: În 2023 au fost făcute peste 9.700 de percheziţii domiciliare, 2.559 de persoane au fost reținute şi măsuri 90 de mil.. de lei au fost confiscați

Şeful Inspectoratului General al Poliţiei Române, Benone Matei, a anunţat că în acest an au fost făcute peste 9.700 de percheziţii şi în urma acestor acţiuni au fost dispuse măsuri preventive faţă de 2.559 de persoane şi măsuri asigurătorii de aproape 90 de milioane de lei.

Benone Matei a prezentat, miercuri, într-o conferinţă de presă, câteva informaţii despre activitatea Poliţiei Române în acest an, la nivel naţional.

“Anul acesta, poliţiştii au desfăşurat aproximativ 1.300 de acţiuni de amploare pentru administrarea probatoriului necesar documentării activităţii infracţionale în dosarele instrumentate fiind efectuate peste 9.700 de percheziţii domiciliare. În urma acestor activităţi au fost dispuse măsuri preventive faţă de 2.559 de persoane şi măsuri asigurătorii în valoare de aproximativ 89 de milioane de lei. Conform valorii sesizărilor penale înregistrate în primele nouă luni ale acestui an, cele 400.007 sesizări penale se situează peste valorile din perioada similară a anilor 2020-2022, dar sub valoarea din 2019. Spre exemplu, numărul infracţiunilor comise în mediul rural a scăzut cu 1.800 de fapte faţă de perioada similară a anului trecut. Un alt aspect este dat de trendul infracţiunilor grave comise cu violenţă, care au scăzut cu 15%, respectiv de la 270 la 230 de fapte sesizate”, a afirmat şeful IGPR.

El a precizat că au crescut cu mai bine de o treime sesizările penale la nivelul structurilor de combatere a criminalităţii organizate.

“În primele nouă luni ale anului 2023, la nivelul structurilor de combatere a criminalităţii organizate au fost înregistrate 12.987 de sesizări penale, o creştere cu 33,6%. Au fost desfăşurate 1.267 de acţiuni operative, dintre acestea 36% fiind de amploare. Astfel, au fost efectuate 4.300 de percheziţii domiciliare în urma acestora şi a celorlalte activităţi desfăşurate fiind emise 954 de ordonanţe de instituire a sechestrului asigurator în valoare totală de 297.946 de lei. Aportul poliţiştilor din structurile de combatere a criminalităţii organizate pentru reducerea şi controlul fenomenului, în special a infracţionalităţii de maximă periculozitate, s-a concretizat prin destructurarea a 110 grupuri organizate”, a explicat Benone Matei.

El a mai prezentat şi o statistică a numărului de accidente rutiere înregistrate în primele zece luni ale anului.

“În primele 10 luni ale anului 2023 au fost înregistrate 3.695 de accidente grave, în scădere cu 183 accidente faţă de perioada anului trecut. Se constată o menţinere a trendului descendent pentru numărul persoanelor decedate şi pentru cel al persoanelor grav rănite. Principalele cinci cauze generatoare de accidente rutiere grave sunt: indisciplina pietonilor, nerespectarea regimului legal de viteză, indisciplina bicicliştilor, neacordarea priorităţii de trecere a vehiculelor, neacordarea priorităţii de trecere pietonilor”, a explicat şeful IGPR.

El a adăugat că au fost date peste 1,5 milioane de sancţiuni contravenţionale pe linie rutieră.

“Anul acesta, poliţiştii rutieri au executat peste 44.000 de acţiuni, atât cu efective proprii, cât şi în sistem integrat cu alte instituţii cu atribuţii în domeniul siguranţei rutiere. În cadrul acestor acţiuni au fost aplicate peste 1,5 milioane de sancţiuni contravenţionale. În urma măsurilor aplicate, au fost reţinute 176.700 de permise de conducere şi au fost retrase 65 de certificate de înmatriculare, din care 27.600 pentru deficienţe tehnice. Din cele 176.700 de permise, 13 390 au fost reţinute pentru contravenţia de conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. De asemenea, au fost descoperite peste 6.400 de infracţiuni de conducere sub influenţa băuturilor alcoolice şi aproape 2.800 de infracţiuni pentru conducere sub influenţa unor substanţe psihoactive”, a completat Benone Matei.

El a mai afirmat că poliţiştii rutieri au desfăşurat peste 2.600 de acţiuni, împreună cu specialişti din cadrul Registrului Auto Român, pentru verificarea stării tehnice a autovehiculelor şi au fost date 35.400 de sancţiuni contravenţionale, din care 880 pentru deficienţe tehnice la mecanismul de direcţie şi peste 500 pentru deficienţe tehnice la sistemul de frânare.

De asemenea, Benone Matei a afirmat că din iulie şi până în octombrie au fost realizate peste 253 de acţiuni în privinţa traficului de droguri.

“În ceea ce priveşte combaterea criminalităţii organizate, se poate observa o intensificare a acestor acţiuni ale Poliţiei Române şi a partenerilor instituţionali, respectiv DIICOT. În acest sens, în perioada iulie-octombrie 2023, la nivel naţional au fost organizate 253 de acţiuni operative, constând în punerea în executare a peste o mie de mandate de percheziţie domiciliară, fiind identificate şi ridicate aproximativ 370 de kilograme de canabis, zece kilograme de heroină, şapte kilograme de cocaină, şase kilograme rezină de cannabis, 50 de kilograme de alte droguri, aproximativ două tone de substanţă vegetală, 5.000 de doze din diverse droguri, precum şi peste 35.000 de diverse comprimate”, a mai transmis Benone Matei.