Şeful ITF, David Haggerty, susţine că viitorul tenisului este în mâini sigure

Tenisul a pierdut două legende anul trecut, prin retragerea lui Roger Federer şi a Serenei Williams, dar preşedintele Federaţiei internaţionale de tenis (ITF), David Haggerty, susţine că viitorul este în mâini sigure datorită apariţiei unei generaţii tinere de jucători sclipitori, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Serena Williams, cu 23 de trofee de Grand Slam în palmares, şi Roger Federer, cu 20 de titluri majore câştigate, au avut un impact uriaş asupra sportului, atât în teren, cât şi în afara lui, iar absenţa lor a fost resimţită cu intensitate.Haggerty speră că rivalitatea dintre campionii Rafa Nadal şi Novak Djokovic în turneele de Grand Slam va mai continua un timp, dar un jucător precum Carlos Alcaraz, 19 ani, campion la US Open, şi-a dovedit deja valoarea şi talentul pe cea mai mare scenă.''M-am întors în vremea când eram mai tânăr şi auzeam aceleaşi preocupări care au apărut atunci când Pete Sampras, Andre Agassi, Jim Courier, din acea generaţie, se retrăgeau şi am mers mai departe'', a declarat Haggerty pentru Reuters. ''Şi noi am văzut că acel gol despre care oamenii credeau că va apărea acolo a fost umplut cu jucători de top. Spun acelaşi lucru şi azi. Am avut meciuri bune la nivel masculin cu Alcaraz şi Jannik Sinner. La Australian Open am văzut câţiva dintre tinerii jucători americani ajung în sferturile de finală'', a subliniat preşedintele ITF.În circuitul feminin, Haggerty o vede pe poloneza Iga Swiatek pregătită să umple golul lăsat după retragerea fostului lider mondial, australianca Ashleigh Barty.''Oamenii erau preocupaţi de cine va fi următoarea jucătoare de top în tenisul feminin. Şi Swiatek a avut o serie grozavă de victorii şi a arătat lumii că ea este. Tenisul are şi nişte poveşti şi personalităţi grozave, care vor continua să înfrumuseţeze scena şi să facă important acest sport'', a adăugat şeful ITF.