Selecționerul Mirel Rădoi a anunțat cu ce echipe ar vrea să concureze în grupele Campionatului European U21

Mirel Rădoi (37 de ani) a plecat joi spre Bologna, unde va avea loc tragerea la sorţi pentru stabilirea grupelor de la Campionatul European U21, de la anul. Selecţionerul este conştient că toate naţionalele sunt puternice şi este exclus ca tricolorii să aibă avantaj în faţa adversarelor, informează Mediafax.

"Este dificil de spus (n.r. cu cine ar fi mai bine să pice România U21). Toate sunt echipe valoroase, toate sunt echipe bune şi va fi important momentul în care vom ajunge acolo. O grupă accesibilă este greu de spus în acest moment.

Am încercat să îmi fac o grupă şi am mers pe Germania, Danemarca, Austria şi România.

Până la urmă nici nu ştii cum este mai bine. Să joci cu echipe mai puternice, care la un moment dat îţi e teamă că ai putea să iei prea multe goluri sau o echipă care crezi că este de valoarea ta şi până la urmă se întâmplă ca împotriva echipelor accesibile să nu poţi câştiga” ,a declarat Mirel Rădoi pe aeroport, citat de TelekomSport.

În privinţa fotbaliştilor ce vor fi luaţi în lot pentru turneul final, Rădoi nu ştie deocamdată componenţa exactă. Astfel, va încerca să analizeze obiectiv, în funcţie prestaţiile fiecăruia. ”Acum nu am emoţii. Am avut la fiecare partidă din ultimele patru, chiar şi la amicalul cu Belgia, dar acum nu am emoţii. Este greu (n.r. să stabilească lotul pentru Euro), pentru că băieţii se antrenează foarte bine, joacă foarte bine şi din punctul acesta de vedere avem o problemă. Până la urmă asta cred că ar trebui să fie cea mai mare problemă, între ghilimele, cea mai mare grijă, să ne fie cât mai greu nouă să putem să alegem jucători. Important e că avem de unde.

Lotul naţional de tineret e unul destul de mare şi va trebui să analizăm foarte bine pentru alegerile pe care le vom face", a încheiat Rădoi.

UEFA a publicat componenţa urnelor pentru tragerea la sorţi a grupelor Campionatului European U21 din 2019. România se află în ultima urnă şi va înfrunta cel puţin un adversar de top. Tragerea la sorţi va avea loc vineri, 23 noiembrie.

Urna 1: Italia, Germania, Anglia

Urna 2: Spania, Danemarca, Franţa

Urna 3: Serbia, Croaţia, Belgia, Austria, Polonia, România

Campionatul European de fotbal va fi organizat între 16-30 iunie 2019. Şase oraşe vor găzdui meciuri: Reggio nell’Emilia, Cesena, Bologna, Udine, Trieste şi San Marino.