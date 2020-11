Selecționerul Mirel Rădoi: Maradona, mai bun decât Messi / Accidentările lui Man şi Tănase nu sunt din cauza echipei naţionale

Selecţionerul Mirel Rădoi a declarat, joi seară, la Digi Sport, că Diego Maradona a fost cel mai bun fotbalist al tuturor timpurilor. El a vorbit şi despre echipa naţională, dar şi despre decizia pe care a luat-o în privinţa atitudinii sale, anunță news.ro.

“N-am apucat să-l văd pe Maradona când eram mic. Dar, cu timpul, mai ales acum câţiva ani, când au apărut multe clipuri cu el, am ajuns să cred că e cel mai bun jucător al tuturor timpurilor. Pentru pasiunea lui, pentru cum juca. Pentru mine e mai bun decât Messi. Aşa-l văd. Pentru uşurinţa cu care crea faze, pentru ce arăta pe teren în timpul meciurilor. Dacă Gică Hagi spune asta, atunci îl cred. Poate unii zic că fotbalul de atunci era diferit de cel de azi, dar şi atunci erau jucători buni Dacă aş fi vrut un jucător capricios ca Maradona pe final de carieră? Da, cred că aş fi găsit soluţii să lucrez cu el. E important caracterul, într-un grup. Eu nu am auzit despre Maradona să fi creat probleme pe teren, la antrenamente. În afara terenului, da, era o persoană extravagantă, era un personaj”, a spus Rădoi.

Citește și: Ludovic Orban îi răspunde lui ÎPS Teodosie: ‘Nu se interzic slujbele. Ele se organizează în anumite condiţii, pentru că este zonă carantinată’

Întrebat dacă a discutat cu Mihai Rotaru, având în vedere speculaţiile cu privire la el şi la Universitatea Craiova, Mirel Rădoi a răspuns: “Nu am discutat nimic cu Mihai Rotaru. Trebuie să spuneţi mesajul omului care v-a zis că voi semna 100% cu Universitatea Craiova. Nu ai cum să fii om de fotbal să susţii asemenea teorii, 100% sau 300%. Cât eu sunt la echipa naţională, nu ai cum. Mi se pare că în ultima perioadă e o lipsă de respect la adresa anumitor cluburi şi a antrenorilor lor. Şi aici e cazul FCSB-ului, CFR-ului sau a Craiovei. S-a vorbit că Laurenţiu Reghecampf va veni în locul lui Toni Petrea, Adrian Mutu va veni în locul lui Dan Petrescu, iar Mirel Rădoi va veni în locul lui Bergodi sau Papură. Lucrurile astea sunt pur şi simplu speculaţii. Nu mă înţeleg foarte bine doar cu Mihai Rotaru. Discut cu mai mulţi oameni din fotbal, nu înseamnă că în funcţie de relaţii mă voi duce la un club de fotbal. Cu ani în urmă am spus că, fiind oltean, îmi doresc foarte mult să antrenez Universitatea Craiova. Nu am zis acum, nu se poate specula ceva ce a fost într-un interviu de acum 2-3 ani”.

Rădoi a mai declarat că a decis să nu mai răspundă “cu aceeaşi monedă” oamenilor care îl acuză. “La un moment dat am răspuns unor oameni care făceau acuzaţii şi îmi cer scuze că le-am răspuns. Am avut un episod cu copiii acasă. M-au întrebat: ‘Tată, de ce vorbesc oamenii ăia urât despre tine?’ În acest moment încerc să nu mai răspund cuiva cu aceeaşi monedă. Probabil mi-ar fi şi mie uşor să fiu ironic, să fiu răutăcios, dar nu asta vreau să vadă copiii mei la mine”.

Citește și: Raluca Turcan, un nou val de critici dure la adresa PSD: ‘A lăsat Guvernul PNL fără mijloace legale de protecție a sănătății publice’

Mirel Rădoi a spus că a prezentat conducerii federaţiei o analiză, însă aceasta va trebui să fie finalizată, ceea ce va dura câteva zile. El a menţionat că nu se desparte de naţională şi că a fost susţinut de conducerea FRF. Dacă ar fi fost demis, el ar fi cerut însă ceea ce se prevede în clauza de reziliere, a precizat tehnicianul.

Rădoi a mai afimat că nu i se pot imputa accidentări ale jucătorilor la naţională: “Ni se impută accidentările lui Man şi Tănase, am înţeles că se pregăteşte subiectul ăsta pentru a fi lansat zilele viitoare. Vă spun că accidentările lor nu sunt din cauza echipei naţionale. Nu vrem să fim acuzaţi că luăm jucătorii de la echipele de club şi să-i accidentăm”.