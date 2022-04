Ziua Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă din acest an, care se serbează pe data de 28 aprilie, se axează pe participare şi dialog social în crearea unei culturi pozitive a securităţii şi sănătăţii în muncă, a scris ministrul Muncii, Marius Budăi, pe pagina sa de Facebook.

"În fiecare an, pe 28 aprilie, Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) marchează Ziua Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă pentru a promova prevenirea accidentelor şi a bolilor profesionale la nivel global. Sub deviza 'Ce am învăţat din criza COVID-19? Consolidarea dialogului social către o cultură a securităţii şi sănătăţii', Ziua Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă din acest an se axează pe participare şi dialog social în crearea unei culturi pozitive a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Semnal lansat de ministrul Muncii: Să fim pregătiţi pentru a reacţiona rapid în cazul unor potenţiale ameninţări la adresa securităţii şi sănătăţii lucrătorilor

De-a lungul pandemiei de COVID-19, am constatat cu toţii că un sistem de sănătate şi securitate puternic, cu includerea participării guvernelor, angajatorilor, lucrătorilor, actorilor din sănătatea publică şi a tuturor părţilor relevante la nivel naţional şi din întreprinderi, a fost crucial în protejarea mediului de lucru şi protejarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor. Prin urmare, dincolo de creşterea nivelului de conştientizare a nevoii de a asigura protecţia continuă împotriva riscurilor profesionale tradiţionale, trebuie să fim pregătiţi pentru a reacţiona rapid şi în cazul unor potenţiale ameninţări la adresa securităţii şi sănătăţii lucrătorilor", a notat el, relatează Agerpres.