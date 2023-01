Semnalul lui Radu Tudor: 'Rusia pregătește acțiuni atât de grave în Ucraina încât se asteaptă să fie lovită Moscova'

Panţîr-S este un sistem combinat de rachete sol-aer cu rază scurtă şi medie de acţiune. Sistemul de apărare antirachetă a fost amplasat cu macaralele, potrivit imaginilor de pe Twitter. Internauții susțin că și pe alte locații-cheie din Moscova au fost instalate sisteme similare.

Analistul Radu Tudor este de părere că acțiunea Moscovei ar putea să ascundă ceva mult mai grav.

The “special operation” is “going according to plan” to such a degree that air defense systems are starting to appear on roofs of administrative buildings in #Moscow. A video was published showing an installation of the Pantsir missile system on the ministry of defense building. pic.twitter.com/piy9I9FKcR