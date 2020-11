Septimiu Bourceanu, candidat PNL Constanța: 'Vom defini un program anual de analize gratuite pentru oameni'

Organizația PNL Constanța propune pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie o echipă formată din oameni cu experiență politică și oameni tineri. Indiferent de vârstă, însă, fiecare candidat așezat pe liste are o experiență bogată în domeniul de activitate în care a performat.

Septimiu Bourceanu deschide lista PNL Constanța pentru Senatul României. Are 41 de ani, este membru al Partidului Național Liberal încă din 1996 și activează în domeniul sanitar de 15 ani.

De altfel, Septimiu Bourceanu spune că s-a născut în sistemul sanitar, părinții fiind medici.

Este absolvent în domeniul managementului în administrația publică. A avut ocazia să observe activitatea parlamentară implicat direct din postura de referent parlamentar sau consilier al unor parlamentari, a fost consilier al Ministrului Sănătății iar din 2006 este manager al Sanatoriului Balnear de Recuperare din Techirghiol.

Referitor la proiectele pe care se va axa în Senat, proiecte din zona sistemului sanitar, evident, Septimiu Bourceanu spune că acestea vizează baza sistemului, care trebuie neapărat redefinită.

”Activez din 2005 în sistemul sanitar. Încă de-atunci, am lucrat și continui să lucrez într-o echipă, cu oameni alături de care am făcut lucruri bune. Suntem ca o familie. În 15 ani, am înțeles plusurile și minusurile sistemului medical. Am convingerea că lucrurile pot fi îndreptate spre bine. Din postura de senator pot ajuta la îmbunătățirea legislației în domeniu. Am capacitatea să-mi iau informațiile de la baza sistemului, indiferent că vorbim de zona medicală sau de zona de suport a acestui sistem. Cred cu tărie că este nevoie de un sistem legislativ care să fie adaptat la realitatea din teren. Poate că exact asta a uitat legiuitorul în ultima perioadă. Să iasă în teren și să construiască legi adaptate la realitate. A preferat să facă legile din birou, și iată ce a ieșit. Cum spuneam, mi-am propus să modific cadrul legislativ de la bază, am această capacitate și voi aduce amendamente benefice legilor existente. Eu cunosc sistemul medical, sunt și voi rămâne în permanentă legătură cu oamenii din sistemul medical, și tocmai din acest motiv cred că inițiativele legislative pe care le voi aduce în Senator vor reprezenta doleanțele oamenilor și vor fi cu adevărat benefice. Trebuie să ne concentrăm pe resursa umană, ei sunt prioritatea numărul unu. Noi, infrastructură avem, aparatură există. Cel mult trebuie puțin completată, dar cel mai important este să organizăm activitatea din jurul ei, pentru a ajunge la timpi de utilizare corecți. Se poate face, cu administrare eficientă.”, spune Septimiu Bourceanu.

”Și, poate cel mai bun exemplu că trebuie să ne adaptăm la realitate, este această situație neașteptată pe care o trăim cu toții, legată de virusul CoVid. Ar trebui ca legea 95, legea sănătății, să fie amendată și să introducem un capitol nou, legat de pandemii și epidemii.”, completează candidatul PNL Constanța pentru Senatul României.

Unul dintre planurile cu care pornește la drum Septimiu Bourceanu, ține de o discuție mai veche, dar uitată de guvernările trecute.

”Vreau să readuc în actualitate un plan al anilor 2005. Un program prin care românii beneficiau de un set de analize gratuite, anual. Ar fi extrem de important să putem pune la punct un asemenea program, pentru că am pleca la drum cu o statistică reală, o bază de date relevantă, în urma căreia poți construi programe de sănătate. Ce poate fi mai important decât să cunoști exact starea de sănătate a oamenilor din țara ta? Având această situație la îndemână, vei ști unde trebuie să meargă fondurile, ce investiții ai de făcut în sistemul medical. Această statistică este baza de la care trebuie să plecăm, de fapt. Dacă o vom construi și o vom exploata corespunzător, ea poate fi chiar cheia pentru a ne ține medicii acasă, pentru că, nu-i așa, asta ne doare cel mai tare, până la urmă.”, ne-a declarat Septimiu Bourceanu, candidat PNL Constanța pentru Senatul României.

Pe 6 decembrie, dacă sunteți de acord cu proiectele expuse de Septimiu Bourceanu, nu vă rămâne decât să votați listele de parlamentari PNL Constanța.