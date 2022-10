'Serbările Încoronării' - expoziție deschisă la Muzeul Naţional Cotroceni

Expoziţia "Serbările Încoronării", un demers inedit, realizat la aniversarea a 100 de ani de la încoronarea regilor României Mari, care aduce în atenţia publicului un moment unic din istoria ţării noastre, printr-un concept modern, care îmbină exponatele de patrimoniu cu instalaţii video, interactive, a fost deschisă, sâmbătă, în Spaţiile Medievale ale Muzeului Naţional Cotroceni.

Prin fotografii, filme de epocă sau obiecte de patrimoniu, expoziţia propusă de Muzeul Naţional Cotroceni prezintă festivităţile Încoronării de la Alba Iulia, desfăşurarea evenimentelor ce au urmat la Bucureşti, cu accent pe Palatul Cotroceni, precum şi conceptele care au stat la baza construirii Catedralei Încoronării şi a realizării mantiilor şi coroanelor regale.

"La împlinirea a 100 de ani de la încoronarea Regelui Ferdinand I şi a Reginei Maria, Muzeul Naţional Cotroceni propune publicului o expoziţie inedită, care se înscrie în noile paradigme culturale şi care îmbină obiecte de patrimoniu, filme de epocă, fotografii cu proiecţii video şi proiecţii 3D în încercarea de a recrea atmosfera acelor zile. Proiectul nostru prezintă festivităţile de la Alba Iulia, evenimentele organizate la Bucureşti, cu accent pe Palatul Cotroceni, precum şi conceptele care au stat la baza construirii Catedralei Încoronării şi a realizării mantiilor şi coroanelor regale. Pentru că acest moment istoric este marcat de importante instituţii de cultură din ţară, transmitem felicitările noastre pentru evenimentele de excepţie pe care le-au organizat", a declarat pentru AGERPRES directorul general al Muzeului Naţional Cotroceni, Ana-Maria Ludatser.

La rândul său, istoricul Ştefania Dinu, directorul ştiinţific al Muzeului Cotroceni, a caracterizat expoziţia drept "o lecţie de istorie dedicată tinerei generaţii".

"Este, în primul rând, o lecţie de istorie pentru tânăra generaţie. Pentru că tot ceea ce s-a realizat atunci a fost în urma unui mare sacrificiu de sânge. În timpul Primului Război Mondial foarte mulţi tineri şi-au pierdut viaţa, foarte mulţi copii au rămas orfani... Chestiunile acestea trebuie reamintite, trebuie predate la şcoală şi trebuie trăite cumva, iar Centenarul Încoronării vine să ne confirme faptul că orice lucru are la bază un sacrificiu pe care, dacă alţii nu l-ar fi făcut, noi cei de astăzi nu ne-am fi putut bucura de ceea ce trăim", a precizat Dinu pentru AGERPRES.

Bianca Maria Bălşan, şef serviciu programe culturale şi educaţionale din Muzeul Naţional Cotroceni, a dezvăluit faptul că "expoziţia porneşte de la un concept care are în centru simbolistica şi modul în care fiecare element din cele trei zile de sărbătoare a fost gândit astfel încât să reflecte istoria comună a provinciilor româneşti, precum şi personalitatea suveranilor României Mari".

"Obiectivul nostru este să-i aducem pe vizitatori în atmosfera de sărbătoare, de aceea fiecare încăpere care găzduieşte expoziţia reflectă diferite momente din cele trei zile. În prima încăpere, în care prezentăm momentul Încoronării, ceremonialul oficial şi religios din acea zi, am pus în prim-plan pe de-o parte mantiile, coroanele şi sceptrul; apoi avem momentul sărbătorii care a avut loc la Alba Iulia şi parada militară, când românii au putut să se bucure după Primul Război Mondial, inclusiv de momentul zborului celor 20 de aeroplane pe deasupra capetelor celor prezenţi", a spus Bălşan.

În cea de-a doua încăpere, a precizat Bălşan, avem cea de-a doua zi, cu întoarcerea suveranilor la Bucureşti, ilustrată în expoziţie prin prezentarea cortegiului militar care a pornit de la Gara Mogoşoaia până la Mitropolie şi prin cortegiul istoric.

"Acestea reflectau toată istoria provinciilor româneşti, prin intermediul carelor alegorice fiind aduse în atenţia românilor de acum 100 de ani momente comune din istoria provinciilor româneşti. De asemenea, este prezentat şi prânzul regal pe care l-am adus în prim-planul expunerii", a menţionat aceasta.

Ea a mai spus că în cea de-a treia cameră este prezentat momentul de la Arenele Romane, când suveranii au îmbrăcat din nou mantiile de la Încoronare şi au venit purtând coroanele regale în faţa celor 10.000 de primari din toate provinciile româneşti.

"Ne bucurăm să prezentăm şi cele câteva momente filmate păstrate din timpul Încoronării, pentru că am încercat să ilustrăm şi modul în care vestea Încoronării a ajuns la românii din toate colţurile ţării", a mai adăugat Bianca Maria Bălşan.

Directorul de creaţie al expoziţiei "Serbările Încoronării", Constantin Goagea, a declarat pentru AGERPRES că expoziţia este, în primul rând, o poveste.

"Am vrut să reflectăm tot evenimentul Încoronării, care a durat trei zile. Ne-a plăcut foarte mult că am intrat în poveste, în această naraţiune, care este prezentă în expoziţie. De fapt, ceea ce am făcut a fost ca din fotografiile foarte mici, care sunt ca un film desfăşurat, să realizăm nişte secvenţe foarte mari, un fel de decupaj regizoral. Am reuşit să colorizăm fotografiile şi să le aducem la o scară foarte mare, graţie istoricilor putând să fim exacţi. Mi s-a părut minunat faptul că avem textul Reginei Maria foarte amănunţit despre veşmintele pe care le purtau şi despre culorile pe care aceştia le aveau, despre decoraţii, despre textură şi despre lumină. Pe baza detaliilor, am reuşit să readaptăm, să renuanţăm şi să restilizăm acele culori", a explicat Goagea.

El a arătat că momentele celor trei zile ale Încoronării evocate în expoziţie - cele 20 de planoare care zboară pe cer la Alba Iulia, parada militară din Bucureşti, pe o ploaie torenţială, tropotul cailor pe caldarâm şi uralele de la Arenele Romane, care acoperă sunetul fanfarei, ce se topeşte sub ropotele de aplauze, care însoţesc discursul regal - sunt ilustrate prin intermediul unei instalaţii de sunet şi lumină.

"Toate aceste momente anecdotice, narativul acesta e prezent în aceste instalaţii. Fiecare are o machetă mică şi o proiecţie video de acest tip. O mică poezie video pentru fiecare moment", a mai spus Constantin Goagea.

Expoziţia este realizată cu sprijinul Administraţiei Prezidenţiale, în parteneriat cu Muzeul Naţional de Istorie a României, Muzeul Naţional Peleş, Muzeul Municipiului Bucureşti, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Muzeul Bisericii Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului - Prima Şcoala Românească, Casa Memorială Costin Petrescu şi Daniel Obreja.

Expoziţia poate fi vizitată până pe 26 februarie 2023, în cadrul turului complet al muzeului sau al turului expoziţional, de marţi până duminică, în intervalul orar 9,00 - 17,00, doar în baza unei programări prealabile, la adresa de e-mail vizitare@muzeulcotroceni.ro sau la numerele de telefon 021.317.31.07/0725.518.381. Pe parcursul desfăşurării expoziţiei, instituţia muzeală va organiza o serie de evenimente la care vor fi invitaţi elevii de liceu şi din şcolile primare ale Capitalei.

Pe 15 octombrie 1922, la Alba Iulia, naşterea simbolică a României Mari era consfinţită prin încoronarea Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria. Ceremoniile desfăşurate în oraşul din inima Transilvaniei, alături de sărbătorile organizate în Bucureşti pe 16 şi 17 octombrie 1922, au marcat înfăptuirea visului de veacuri de unire a tuturor românilor sub o singură coroană.

Serbările Încoronării au fost privite ca o modalitate de a celebra, după suferinţele şi disperarea anilor de război, triumful României şi îndeplinirea idealului naţional de reîntregire a tuturor românilor. Ceremonialul fastuos al încoronării a fost completat de serbări populare organizate în Alba Iulia şi în Bucureşti, cu sute de mii de participanţi.