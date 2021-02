Serbia, condusă de Novak Djokovic, îşi apără titlul la ATP Cup 2021

După un succes necontestat în 2020, a doua ediţie a ATP Cup va debuta în acest an la Melbourne (2-6 februarie) într-un context afectat de pandemia de coronavirus, iar în prima zi Serbia, campioana en titre, condusă de Novak Djokovic (1 ATP), va primi replica Canadei, în timp ce Spania, finalista de anul trecut, va înfrunta Australia, ţara gazdă, notează Reuters, potrivit Agerpres.

Anul trecut la competiţie au luat parte 24 de echipe şi meciurile s-au disputat la Brisbane, Perth şi Syndey, dar ediţia 2021 se va desfăşura doar la Melbourne, din motive de biosecuritate, cu un format redus de doar 12 echipe. Prezenţa publicului în Melbourne Park a fost limitată la 25% din capacitatea arenelor.

Competiţia va oferi un prim indiciu al formei celor mai buni jucători din lume, majoritatea jucătorilor de top reprezentând ţara lor în ATP Cup, după ce au efectuat o carantină obligatorie de 14 zile, potrivit Agerpres.

În 2020, Djokovic, neînvins în opt partide, a fost decisiv în succesul Serbiei, care a învins în finală Spania cu 2-1, condusă de Rafa Nadal.

În ediţia din acest an, Djokovic îl va avea ca adversar încă din primul meci pe talentatul canadian Denis Shapovalov, într-o partidă din Grupa A, pe care l-a învins greu cu un an în urmă, în faza sferturilor, după trei seturi, şi tie-break în decisiv.

Nadal, nr. 2 mondial, îl va avea ca adversar pe australianul Alex De Minaur, la un an după ce ibericul s-a impus în trei seturi în faza semifinalelor în duelul echipelor din Grupa B.

''Vom încerca să oferim fanilor din toată lumea şi a celor din Australia un spectacol bun. Pentru cei care suferă acasă, vom încerca să le furnizăm un divertisment de calitate'', a declarat Nadal în prefaţa meciului cu Canada.

Austriacul Dominic Thiem (3 ATP), campionul de la US Open, începe competiţia contra italianului Matteo Berrettini, nr. 10 mondial, în partida din Grupa C, în timp ce rusul Daniil Medvedev, nr. 4 mondial, are un duel interesant cu argentinianul Diego Schwartzman în Grupa D.

În Grupa A evoluează Serbia, Canada şi Germania, Grupa B este compusă din Spania, Australia şi Grecia, din Grupa C fac parte Austria, Italia şi Franţa, iar în Grupa D se întrec Rusia, Argentina şi Japonia. Primele clasate în fiecare grupă avansează în semifinalele de vineri, iar finala este programată sâmbătă.

Fiecare meci cuprinde trei partide, două de simplu, între jucătorii nr. 2 respectiv între jucătorii nr. 1, şi una de dublu.