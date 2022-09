Serena Williams: 'Simt că dacă vreau să mă întorc, cu siguranță pot să mă întorc'

Serena Williams a avut la dispoziție doar câteva săptămâni pentru a se acomoda la viața de după retragere, iar faptul că a stat departe de teren i-a oferit legendei americane timp suficient pentru a reflecta asupra deciziei de a pune racheta în cui.

Vorbind cu actorul Bradley Cooper într-un interviu recent acordat revistei Variety, Williams a declarat că „avea nevoie" să se oprească din tenis - având în vedere că toată viața ei și-a imaginat că se va retrage din activitate în plină glorie.

Serena Williams a refuzat să numească retragere ultimele sale apariții în circuitul profesionist de tenis femnin, spunân că mai degrabă ar numi-o o evoluție. În interviul acordat pentru Variety, ea a dat un nou indiciu conform căruia ar putea să revină în activitate, potrivit Mediafax.

Serena Williams și-a anunțat retragerea din tenis mai degrabă ca pe o evoluție decât ca pe un adio definitiv la tenis și nu a închis niciodată complet ideea unei reveniri. Ea a spus însă că vrea să fie din nou mamă, iar acest lucru ar ține-o cu siguranță departe de teren un an bun sau chiar mai mult, ceea ce face ca o revenire să fie foarte puțin probabilă.

Cu toate acestea, ea încă se bucură să se joace cu această idee și chiar a recunoscut de față cu Bradley Cooper că ar putea reveni dacă și-ar dori cu adevărat:

„În calitate de mamă foarte activă, nu vă pot spune cât de greu a fost. Am pierdut atât de multe meciuri după ce am avut-o pe Olympia pentru că era foarte greu să fiu pe teren. Simt că am dat atât de mult din viața mea tenisului, întreaga mea viață, încât este timpul să fac ceva diferit pentru mine și să lucrez și la alte lucruri. Simt că, dacă vreau să mă întorc, cu siguranță pot să mă mai întorc."