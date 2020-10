Seria de concerte „No More Tours II” a lui Ozzy Osbourne a fost reprogramată pentru 2022, a confirmat soţia şi managerul artistului, Sharon Osbourne, care a precizat şi că un film despre viaţa muzicianului de origine britanică este în pregătire.

Turneul a fost anunţat în noiembrie 2017, apoi amânat - mai întâi, din cauza unor probleme de sănătate cu care s-a confruntat Osbourne, apoi, din cauza pandemiei, potrivit news.ro.

Soţii Osbourne au apărut împreună la Planet Rock Radio. „Toată lumea îşi stabileşte din nou turneele, pentru 2022, şi să găseşti date disponibile acum este o nebunie”, a spus Sharon Osbourne. „Agenţii şi sălile au luat-o razna încercând să aducă înapoi pe toată lumea. Va fi interesant. Cred că vor fi nişte vremuri foarte interesante când trupele vor reveni şi vor fi vremuri vesele”.

Apoi, ea a confirmat: „Turneul lui Ozzy a fost restabilit. Cel britanic, pentru 2022. Mergem înainte ca de obicei. Am făcut multe show-uri TV şi trebuie să mergi înainte până ce Ozzy va putea reveni live”.

În aceeaşi discuţie, Sharon Osbourne a reiterat că muzicianul în vârstă de 71 de ani pregăteşte un nou album de studio, şi a dezvăluit că amândoi lucrează la un film biografic.

„Vom face un film despre povestea vieţii lui Ozzy şi trebuie să realizeze coloana sonoră pentru acesta... deci, îl ţin ocupat, ca să spun aşa”.

Jack Osbourne, fiul lor, a dezvăluit în luna mai a acestui an că un film despre viaţa tatălui lui este în pregătire.

Ozzy Osbourne, născut pe 3 decembrie 1948, în Aston (Birmingham, Anglia), supranumit „Prince of Darkness”, este interpret, compozitor şi vedetă TV. A devenit cunoscut, la începutul anilor 1970, ca vocalist al formaţiei Black Sabbath, din care a făcut parte din 1968 până în 1978. A fost dat afară din grup din cauza abuzului de alcool şi droguri.

A urmat o carieră solo, cu peste zece albume lansate, vândute în peste 55 de milioane de copii în întreaga lume. Ozzy Osbourne s-a căsătorit cu Sharon în 1982. Ei au împreună trei copii. Artistul mai are trei copii din căsnicia cu Thelma Riley.

În 2006, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, ca parte a trupei Black Sabbath, alături de colegii lui Tony Iommi, Bill Ward şi Geezer Butler. În 2007, Osbourne a primit o stea pe The Birmingham Walk of Stars. Alături de Sharon, soţia, Kelly, una dintre cele două fiice, şi Jack, fiul, a fost protagonistul show-ului TV „The Osbournes”, difuzat de postul MTV din 2002 până în 2005.

Black Sabbath s-a reunit în 2010 şi a lansat un nou album de studio, intitulat „13”, în 2013. Trupa a susţinut un turneu de adio în 2017.