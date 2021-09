'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'' se menţine în fruntea box-office-ului nord-american cu încasări de 35,8 milioane de dolari

Filmul ''Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'', al cărui protagonist este primul supererou asiatic din istoria francizei Marvel, se menţine în fruntea box-office-ului nord-american pentru cea de-a doua săptămână consecutiv, cu încasări de 35,8 milioane de dolari obţinute de vineri până duminică, potrivit datelor provizorii publicate duminică de compania de specialitate Exhibitor Relations, informează AFP, citat de agerpres.

Filmul, cu actorul canadian de origine chineză Simu Liu în rolul unui fost asasin care a fugit din casa unui tată dominator (interpretat de superstarul din Hong Kong Tony Leung), a obţinut încasări totale de 145,6 milioane de dolari de la lansarea sa în cinematografele americane şi canadiene, potrivit Exhibitor Relations.

Comedia de acţiune ''Free Guy'' ocupă cel de-al doilea loc, cu încasări de 5,8 milioane de dolari. Ryan Reynolds intepretează rolul unui personaj secundar dintr-un joc video care încearcă să-şi ia destinul în propriile mâini şi dereglează mecanica bine pusă la punct de creatorii programului.Pelicula horror ''Malignant'' a debutat pe cea de-a treia poziţie, cu încasări de 5,6 milioane de dolari obţinute în acest weekend.Este vorba despre ''un demaraj slab pentru un gen care a rezistat destul de bine în perioada pandemiei'', potrivit analistului David Gross, directorul Franchise Entertainment Research.Un alt film de groază, ''Candyman'', un remake realizat de studiourile Universal al celebrului film din 1992, s-a instalat pe poziţia a patra (cu 4,8 milioane de dolari încasări în acest weekend şi 48 de milioane de la lansarea sa în cinematografe).Pe cea de-a cincea poziţie se află filmul de aventuri Disney ''Jungle Cruise'', cu încasări de 2,4 milioane de dolari.Topul 10 din box office-ul nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice:6 - ''PAW Patrol: The Movie'' (2,2 milioane de dolari)7 - ''Don't Breathe 2'' (1,2 milioane de dolari)8 - ''The Card Counter'' (1,1 milioane de dolari)9 - ''Show Me the Father'' (700.000 de dolari)10 - ''Respect'' (650.000 de dolari)