Shape of You al lui Ed Sheeran este primul cântec care a depăşit pragul de 3 miliarde de accesări pe Spotify

„Shape of You” al lui Ed Sheeran a devenit miercuri primul cântec care a depăşit pragul de 3 miliarde de accesări pe Spotify, informează News.ro.

Single-ul este primul de pe al treilea album de studio al lui Sheeran, „÷” (Divide), apărut în 2017.

„Clubul miliardarelor” pe Spotify cuprinde 190 de piese, însă „Shape of You” este prima care depăşeşte pragul de 3 miliarde de accesări.

Cântăreţul englez a publicat pe contul său de Instagram un mesaj video în care spune că nu ar putea fi mai încântat de veste şi a vorbit despre originea cântecului: „Nu era cu adevărat menit să ajungă pe album, dar când am finalizat cântecul, Ben Cook, de la casa mea de discuri, a spus că trebuie să fie single, iar eu voiam «Castle on the Hill» să fie single. Am lansat ambele cântece în acelaşi timp... M-am înşelat. Iată-ne cu «Shape of You» la 3 miliarde”.

Anul acesta, Ed Sheeran a lansat cel de-al patrulea album de studio solo, „=” (Equals), care a ajuns pe primul loc în Spotify Top 10 Album Debuts la nivel global şi în topurile din Statele Unite.