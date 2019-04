Cântăreața americană Sheryl Crow a înregistrat o nouă versiune a piesei "Redemption Day", pe care poate fi auzită vocea artistului country Johnny Cash, relatează apnews.com, potrivit Mediafax.

Piesa a apărut inițial pe al doilea album al artistei, lansat în 1996. Ea a fost înregistrată ulterior de legendarul cântăreț de muzică country, iar versiunea lui a fost dezvăluită publicului după moartea acestuia, în 2003. Deși niciunul dintre cântece nu a fost lansat ca single, Crow a interpretat ocazional ambele versiuni în concerte.

Noua reinterpretare a "Redemption Day" îi surprinde pe cei doi artiști cântând în duet, pe fundal de muzică de pian. Piesa este însoțită de un videoclip care conține filmări de arhivă cu Johnny Cash și imagini cu războaie și mișcări sociale și politice care au avut loc de-a lungul istoriei.

Sheryl Crow a dezvăluit, într-un interviu pentru Associated Press, că a scris cântecul după ce a vizitat unități ale forțelor armate internaționale implicate în Războiul din Bosnia (1992 - 1995). "Când m-am întors acasă, am văzut peste tot la știri informații despre genocidul din Rwanda", a afirmat artista. "Mă emoționaseră lucrurile pe care le văzusem și încercam să înțeleg de ce vizităm anuminte locuri și le evităm pe celelalte", a continuat aceasta.

Cântăreața a declarat că Johnny Cash a contactat-o ulterior, pentru a-i cere permisiunea de a reînregistra "Redemption Day". Ea și-a dat seama că artistul, cunoscut pentru atitudinea sa împotriva războiului, s-a regăsit în versurile piesei. În prezent, Crow vede interpretarea acestuia ca fiind extrem de puternică și profundă.

John Carter Cash, fiul lui Johnny Cash, și-a declarat susținerea față de demersurile artistei. "Sunt încântat că Sheryl are curajul să facă aceste afirmații și știu că tatăl meu i se alătură din punct de vedere sufletesc, pentru că altfel nu ar fi înregistrat cântecul", a declarat acesta.

Noua versiune a "Redemption Day" va apărea pe următorul material al artistei, "Valory Music Co."., ultimul album de studio din cariera artistei. Cântăreața va lansa în continuare cântece individuale, despre care consideră că vor avea un impact mai mare.

Sheryl Crow este cântăreaţă şi cantautoare, născută pe 11 februarie 1962, într-o familie de muzicieni profesionişti. Muzica ei melodioasă, care combină stilurile pop, country şi rock, i-a adus nouă premii Grammy şi celebritatea pe plan internaţional. Sheryl Crow a lansat zece albume de studio, a colaborat cu o serie de artişti de renume precum Michael Jackson, Eric Clapton, Mick Jagger, Luciano Pavarotti şi Tina Turner, iar piesele sale au fost incluse pe coloanele sonore ale multor filme cu succes de box office, precum "Cars/ Maşini", "Erin Brockovich" şi "Tomorrow Never Dies/ 007 şi Imperiul Zilei de Mâine". Celebră pentru piese precum "All I Wanna Do", "If It Makes You Happy", "Run, Baby, Run", "Leaving Las Vegas", "Soak Up The Sun", artista americană a vândut peste 50 de milioane de albume pe plan mondial.

Johnny Cash, care a murit pe 12 septembrie 2003, la vârsta de 71 de ani, a fost unul dintre cei mai influenţi muzicieni ai secolului al 20-lea, fiind premiat cu 11 Grammy. Discografia sa cuprinde 55 de titluri, cărora li se adaugă peste 100 de compilaţii şi albume live.

S-a născut în 26 februarie 1932, în Kingsland, Arkansas. De la vârsta de 12 ani a început să scrie poezii şi cântece, pregătindu-se pentru o carieră muzicală. În 1954, a dat o audiţie pentru Sam Phillips, la Sun Records, cel care i-a lansat pe Elvis Presley şi Jerry Lee Lewis. Deşi Cash voia să cânte gospel, Phillips l-a îndrumat spre o muzică mult mai comercială. Odată ajuns celebru, Cash a devenit dependent de droguri, ceea ce i-a afectat cariera şi a pus capăt primei sale căsătorii. Cash a fost apreciat şi de generaţia MTV, datorită coverurilor sale după piesele "Personal Jesus" (Depeche Mode), "One" (U2), "The Mercy Seat" (Nick Cave). În 2003, a realizat un cover după piesa "Hurt" a trupei Nine Inch Nails, care a primit o serie de nominalizări la MTV Video Music Awards.