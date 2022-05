Show - luptătorul Daniel Ghiță, deputat PSD, a fost prădat de hoți la sală: Am ajuns să merg desculț acasă

Se întâmplă chiar și celor mai duri din lume. Temutul luptător Danie Ghiță spune că a fost prădat de hoți și ajuns să meargă desculț acasă. Așa cum era de așteptat, hoții nu l-au confruntat direct pe Ghiță, ci au acționat când acesta era la antrenament în sala de sport.

De ani de zile în sălile de sport mi se fură tricourile, pantaloni scurti de sală, etc. Am tolerat…Pe unii i-am prins “ Da, am vrut o amintire”! Sunt toți “ fani” și își păstrează o amintire! Acum, mi-au furat adidașii! Da, am ajuns să merg desculț acasă! Hoțule, nu puteai să furi și tu un tricou ? Stii ce este greu să găsești adidași pe mărimea 48 în România?

