Sicriul reginei Elizabeth a II-a a ajuns la Palatul Holyroodhouse: mii de oameni petrec cortegiul funerar/ Video

Sicriul reginei Elisabeta a II-a a ajuns duminică după-amiază în capitala scoţiană Edinburgh, după o călătorie de şase ore prin ţinutul scoţian, transmite CNN. Cortegiul reginei a ajuns la Palatul Holyroodhouse din Edinburgh. Sicriul va rămâne la Holyroodhouse peste noapte, iar luni după-amiază va fi transportat la Catedrala St Giles.

Sicriul va fi vegheat continuu timp de 24 de ore, iar publicul va putea să îi aducă un omagiu.

La începutul zilei, oamenii au declarat echipei CNN de la faţa locului că acesta a fost "un moment istoric" şi că regina a fost "foarte iubită în Scoţia".

Sicriul va ajunge ulterior în faţa Palatului Holyroodhouse, unde va fi întâmpinat de o gardă de onoare formată din Regimentul Regal al Scoţiei, care va efectua un salut regal în faţă.

Sicriul va fi transferat în Sala Tronului din palat, unde personalu va putea să îi aducă un ultim omagiu regretatului monarh - similar cu modul în care sicriul a fost aşezat în sala de bal de la Castelul Balmoral.

Princess Anne curtsies as her mother’s coffin is carried into the Throne Room at the Palace of Holyroodhouse pic.twitter.com/fPWtTAOFJp