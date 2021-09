Sighişoara va găzdui Conferinţa 'ProEtnica', cu tema 'Minorităţile naţionale în situaţie de criză', în perioada 6-8 octombrie

Centrul Educaţional Interetnic pentru Tineret (ibz) şi Asociaţia Divers vor organiza la Sighişoara, în perioada 6-8 octombrie, Conferinţa ProEtnica, cu tema "Minorităţile naţionale în situaţie de criză".

Evenimentul va fi organizat în acest format, în contextul renunţării la organizarea celei de-a 18-a ediţii a Festivalului Intercultural ProEtnica de la Sighişoara, din cauza situaţiei pandemice, potrivit agerpres.ro.

"În acest an nu am mai organizat Festivalul Intercultural ProEtnica din cauza COVID-19. Ar fi fost prea multe persoane, peste 1.000, şi din acest motiv am renunţat. Nu am renunţat însă la partea ştiinţifică a festivalului, am numit-o Conferinţa ProEtnica, nu Agora Interculturală a Diversităţii, aşa cum era înainte, şi va avea tema 'Minorităţile naţionale în situaţie de criză'. Şi ne referim la criza de pandemie, în primul rând, dar putem aminti şi alte situaţii de criză în care au fost minorităţile de-a lungul istoriei. Conferinţa se desfăşoară la Sighişoara între 6 şi 8 octombrie şi, imediat după aceea, vom organiza Academia Interculturală ProEtnica, ediţia a 3-a, dar cu participanţi mai tineri. La conferinţă vor participa reprezentanţi de la minorităţile naţionale şi nu numai", a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele Asociaţiei Divers, Maria Korek.

Conform acesteia, în perioada 8-10 octombrie va avea loc şi manifestarea Academia Interculturală, al cărei scop este de a oferi informaţii despre respectarea drepturilor minorităţilor naţionale în timpul pandemiei COVID-19, dar şi de a identifica metode de combatere a formelor de intoleranţă şi extremism faţă de minorităţile naţionale în situaţii de criză.

"Convieţuirea paşnică între majoritate şi minorităţi, între minorităţi şi în cadrul unei minorităţi poate oferi fundamentul diversităţii europene ca valoare, practică şi poate fi un declanşator al schimbărilor socio-politice. Academia va oferi tinerilor participanţi o platformă pentru discuţii, schimb de experienţă şi cunoaştere a complexităţii problemelor relaţiilor interetnice în comunităţile multiculturale din diferite ţări europene. Prin activităţi bazate pe practică şi ateliere de creaţie, Academia Interculturală nu numai că va oferi participanţilor o înţelegere a valorii diversităţii şi a avantajelor şi provocărilor aferente, ci va şi încuraja implicarea lor civică şi interesul pentru protecţia minorităţilor naţionale", a mai precizat Maria Korek.