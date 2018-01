Simona Halep a început ÎN FORȚĂ la Australian Open: Meci cu emoții pentru liderul mondial, care s-a accidentat în setul doi

Simona Halep, locul I WTA, a învins-o, marţi, cu scorul de 7-6 (5), 6-1, pe australianca Destanee Aiava, locul 193 WTA, beneficiară a unui wild card. Halep a salvat două mingi de set la 2-5, apoi în setul secund a suferit o accidentare la glezna stângă, care ar putea să-i afecteze evoluţiile viitoare la Melbourne.

Simona Halep a jucat neconvingător în primul ei meci din cadrul actualei ediţii a turneului de la Melbourne, unul plin de evenimente şi cu o desfăşurare destul de ciudată. Ea a fost pus în dificultate de o jucătoare tenace, cu lovituri puternice, bine plasate către liniile terenului, dar care şi-a epuizat energia în mai puţin de şase ghemuri. Fără agresivitate, cu un serviciu slab, cu mingi fără profunzime, fără unghi şi date "la mână" de multe ori, Halep s-a văzut în situaţia de a fi condusă cu 5-2 şi 15-40 pe propriul serviciu. Din fericire pentru româncă, adversara ei îşi consumase puţina energie cu care a intrat pe Rod Laver Arena încă din ghemul al şaselea. Din nefericire, numărul 1 mondial şi-a sucit glezna stângă în setul al doilea, accidentare care a marcat-o vizibil.

Totuşi, Halep are meritul de fi sleit-o pe adversara ei, care a căutat mereu să scurteze punctele şi să lovescă decisiv. Halep a reuşit opusul, să lungească punctele şi, chiar dacă nu a câştigat fiecare raliu, a mişcat-o mai mult pe rivală şi s-a apărat cu mult efort. În plus, româna nu s-a enervat atunci când a greşit sau când Aiava a dominat.

Liderul WTA a început bine meciul, cu break, apoi l-a continuat o vreme aproape în mod catastrofal. Ea nu şi-a fructificat niciodată serviciul până la 2-5, nici când a condus cu 40-0 (la 2-4). Aiava a reuşit să o facă o dată, la 1-1, şi încă o dată la 4-2. Ea a dat semne de oboseală la 4-2 pentur ea, apoi a cerut timeout medical în pauza de la 5-2. Jucătoarea de 17 ani a mers la vestiare şi a revenit pe teren după o pauză de aproximativ 10 minute.

Aiava a continuat să "plesnească" mingile şi a avut două mingi de set pe serviciul Simonei Halep, dar jucătoarea din Constanţa le-a anulat. După un nou break al jucătoarei române, la 3-5, meciul a curs către tie-break, pe care Halep l-a câştigat la 5, după o oră şi 14 minute de la start.

În setul secund, Halep a început cu 1-0, apoi, la 30-0 pentru Aiava, pe serviciul acesteia, românca a alunecat şi şi-a sucit glezna stângă. A fost rândul Simonei Halep să ceară intervenţia personalului medical, care i-a refăcut bandajul de la gleznă. Simona Halep a continuat mai mult într-un picior, dar a luat break-ul de la 30-0, cedând doar un ghem în continuare, şi pentru că Aiava şi-a mai pierdut precizia şi forţa odată cu energia. Cu 6-1, după o oră şi 51 de minute, Halep a pus capăt dificilei partide cu tânăra australiană. Însă îngrijoarea rămâne pentru sportiva română, din cazua accidentării

În faza următoare, Halep va da piept, joi, cu sportiva canadiană Eugenie Bouchard, locul 112 WTA, care a învins-o, cu scorul de 6-3, 7-6 (5), pe franţuzoaica Oceane Dodin, locul 85 WTA. Liderul WTA conduce cu scorul de 2-1 în întâlnirile directe cu Bouchard, dar meciurile acestea datează din 2014, anunță News.ro.

Anul trecut, Halep a fost eliminată de americanca Shelby Rogers, cu 6-3, 6-1, în primul tur. Cea mai bună performanţă a Simonei Halep la Melbourne este calificarea în sferturi, în 2014 (înfrângere în faţa sportivei slovace Dominika Cibulkova) şi 2015 (eliminată de rusoaica Ekaterina Makarova).

Intense first set on @RodLaverArena.



[1] @Simona_Halep gets a break back on Aussie wildcard @destaneeaiava, will serve to stay in the set at 4-5. #AusOpen pic.twitter.com/6hBlxzcxmC — #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2018