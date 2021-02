Simona Halep, după calificarea în sferturi: Sunt puțin obosită, dar liniștită și concentrată

Simona Halep s-a calificat duminică în sferturile de finală ale Australian Open, învingând-o pe Iga Swiatek, după ce a fost condusă la capătul primului set. Ea s-a arătata mulțumită mai ales de felul în care a servit și spune că se simte bine din punct de vedere fizic.

După meci, Simona Halep a declarat că o bucură foarte mult acest succes în fața jucătoarei Iga Swiatek.

„Mă bucur de acest succes, pentru că la Roland Garros nu am avut ritm (în partida cu Iga Swiatek, din 2020 - n.r.). Azi (duminică - n.r.) am încercat să fac lucrurile mai bine și sunt fericită”, a spus Halep, la Eurosport.

„Cred că tot turneul am servit mai bine și mă bucur că am progresat. Nu servesc foarte puternic, dar am constanță și reușesc să o fac din ce în ce mai variat. Azi serviciul m-a ajutat mult și am reușit să îi provoc greșeli, mai ales pe retur”, a mai spus Simona, referindu-se la tactica ei de joc.

Vorbind despre forma fizică și despre starea de sănătate, Halep a spus că se simte bine, pentru că a reușit să se pregătească fizic chiar și în perioada de izolare dinainte de turneu.

„E adevărat, sunt puțin obosită, dar e normal, e și efectul stresului. Dar acum sunt liniștită și concentrată și încerc să mă recuperez cât pot de bine”, a adăugat numărul 2 mondial, care o va întâlni în sferturi pe americanca Serena Williams, locul 11 WTA şi cap de serie numărul 10.

Simona Halep, a învins-o ultima dată pe americancă în finala turneului de la Wimbledon din 2019.

În urma calificării în faza sferturilor de finală, Simona Halep poate fi recompensată cu un premiu de 525.000 de dolari australieni (336.000 de euro) şi cu 430 de puncte WTA.