Simona Halep: 'E un sentiment extrarodinar să mă întorc aici, la Melbourne şi să joc Australian Open'

Simona Halep a declarat că se simte în formă după ce a câştigat primul meci la actuala ediţie a Australian Open, potrivit news.ro.

"E un sentiment extrarodinar să mă întorc aici, la Melbourne şi să joc Australian Open. Am amintiri minunate şi este întotdeauna o plăcere să revin. Azi a fost o zi buna. A fost foarte greu să încep turneul după atât de mult timp şi când joci, adversarul tău este întotdeauna dificil. Mă simt bine. La Adelaide am jucat un meci împotriva lui Ash (n.r. - Barty) şi a fost foarte bine. Apoi am venit aici (n.r. - la Melbourne) şi am jucat câteva meciuri. Corpul meu este în formă. Este întotdeauna dificil să joci împotriva unei sportive care loveşte foarte tare mingea, aşa cum este Tomljanovic. Aşa că trebuie să fiu puternică pe picioare, să mă concentrez asupra mea şi să dau tot ce am mai bun", a declarat Halep, la interviul de pe teren.

Ea va evolua la primul grand slam al anului şi în proba de dublu, alături de o jucătoare de 16 ani, Charlotte Kempenaers-Pocz din Australia.

"Darren m-a ajutat să-mi găsesc o parteneră. Vreau să le mulţumesc organizatorilor că mi-au acordat un wild card. Este bine că mai am un meci şi sper că îl voi câştiga. Jucăm împotriva altor două jucătoare din Australia (n.r. - Arina Rodionova şi Storm Sanders). Pentru mine, totul în jur este australian", a afirmat fostul lider WTA.

Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 2, s-a calificat în turul al doilea al Australian Open, după ce a învins-o, luni, cu scorul de 6-2, 6-1, pe australianca Lizette Cabrera, locul 140 WTA, beneficiară a unui wild card.

Halep va evolua în faza următoare cu australianca Ajla Tomljanovic, locul 72 WTA, care a depăşit-o, în prima manşă, cu scorul de 6-2, 6-1, pe japoneza Misaki Doi, locul 87 WTA.

La ediţia precedentă a AusOpen, Halep a fost eliminată în semifinale de spaniola Garbine Muguruza, scor 7-6 (8), 7-5. Cea mai bună performanţă a jucătoarei române la Antipozi a fost disputarea finalei ediţiei din 2018, când a fost întrecută de daneza Caroline Wozniacki, cu scorul de 7-6 (2), 3-6, 6-4.