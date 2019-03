Simona Halep mai primește și vești bune, după eliminarea dramatică de la Indian Wells

Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 2, a fost învinsă, marţi, cu scorul de 6-2, 3-6, 6-2, cu Marketa Vondrousova din Cehia, locul 61 WTA, în optimile de finală ale turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. În urma acestui rezultat, Halep va coborî cel puţin pe locul 3 WTA.

Citește și: Un deputat PNL anunță că Rareș Bogdan s-a înscris în partid: bine ai revenit!

Vestea bună pentru Halep este că și japoneza Naomi Osaka, liderul WTA, a fost eliminată de la Indian Wells și nu se poate distanța foarte mult în fruntea ierarhiei WTA.

“Nu a fost atât de uşor cât pare dacă ne uităm la rezultat şi mă aşteptam să fie greu. Sunt bucuroasă”, a declarat Bencic, potrivit Reuters.

În faza următoare, Belinda Bencic o va întâlni pe jucătoarea cehă Karolina Pliskova, locul 5 WTA.

După eşecul din meciul cu Bencic, Naomi Osaka a declarat că nu are regrete. „Sincer, în astfel de momente, cu un astfel de scor, în mod normal m-aş simţi deprimată şi tristă. Dar acum mă simt destul de bine pentru că având în vedere circumstanţeţe, cred că am făcut tot ce am putut şi nu am regrete. Am încercat să fiu pozitivă tot meciul. Belinda a jucat foarte bine, este o sportivă incredibilă. Cred că nu puteam face nimic, având în vedere cum jucam”, a afirmat japoneza, potrivit site-ului WTA.