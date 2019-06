Sindicatele din penitenciare exultă după ce o lege a fost adoptată în Parlament: 'Ana Birchall a vrut și a închis jocul în favoarea noastră'

Mult aşteptata lege privind statutul polițiștilor de penitenciare a fost adoptată în Parlament. Sindicatul Național al Lucrătorilor de Penitenciare salută implicarea ministrului Justiției, spunând că `Ana Birchall a vrut și a închis jocul în favoarea noastră, exact în modul și în intervalul de timp asumat și promis`.

„Nu ne vom intoarce prea departe cu povestea. Ne oprim la Tudorel Toader care a preluat mandatul de ministru al justitiei in februarie 2017 si a descoperit ca are penitenciarele in subordine, la distanta de 6 luni. Statutul politistului de penitenciare era finalizat si astepta doar un ministru care sa-l sustina la nivel de guvern si sa-l impinga ca proiect legislativ in Parlament. Ardea camasa pe noi sa iesim din aceasta incertitudine, insa dom’ profesor Toader a zis ca… se apuca de studiu.

Si l-a studiat cam un an, pana a depus in Parlament ceva doar de el stiut, un proiect care nu a fost convenit si nici agreat cu sindicatele. Am citit din mers proiectul decis de ministrul Toader si apoi ne-am aruncat in comisiile din Senat si din Camera deputatilor ca sa indreptam ce se mai putea. Insa, pe fondul unor asperitati, din Senat proiectul a iesit si mai sifonat, chiar cu pericole mari strecurate in continutul sau. Am apelat la Tudorel Toader insa acesta a ales un demers in stilul sau. A depus la Parlament o serie de amendamente fara a le discuta cu noi. Statutul a ajuns in ultima etapa inainte de vot, la Comisia juridica din Camera deputatilor si acolo a intepenit.

Peste politistul de penitenciare a trecut si vacanta parlamentara, apoi in aprilie 2019, Tudorel Toader a pierdut sprijinul politic si s-a tot dus. Statutul nostru parea abandonat si se profila pierderea anului legislativ 2019. Ana Birchall a primit un mandat interimar si am inceput o noua relatie de dialog cu MJ. Noul ministru desi doar interimar, a spus clar ca vrea sa ajute si s-a mentinut in contact permanent cu presedintele SNLP. Principala problema era bugetul si intrucat ne aflam in pline proteste sindicale, solutionarea situatiei bugetare a fost prioritizata astfel incat Ana Birchall a organizat rapid o intalnire la Guvernul Romaniei, cu ministrul finantelor publice, ulterior asumandu-si in scris ca sumele solicitate se vor obtine la rectificare. Cu ceva mai multa liniste in planul fondurilor, am putut focusa pe statut.

Intrucat definitivarea Anei Birchall la MJ intarzia si ne apropiam de vacanta parlamentara, am incercat prin forte proprii sa miscam statutul operand si modificarile care ne interesau. Am primit un mesaj foarte ferm, aproape brutal, de la nivelul Camerei deputatilor – “pana cand statutul vostru nu va fi sustinut de un ministru definitiv, nu avem ce discuta, proiectul nu va intra in dezbaterea Comisiei juridice!”. Lucrurile au devenit, deci, foarte clare! Imediat dupa semnarea decretului de numire a Anei Birchall in functia de ministru al justitiei pe 11 iunie 2019, aceasta l-a contactat telefonic pe presedintele SNLP si a transmis ca a discutat cu presedintele Comisiei juridice din Camera deputatilor, dl Nicusor Halici si ca impreuna cu domnia sa, vor face tot ce este posibil ca statutul sa fie adoptat pana in vacanta parlamentara. Iata ca aveam un pas important facut de la lozinca scandata in protestele SNLP – “Toader ai ratat / Birchall fii barbat!”.

In continuare, a fost organizata intalnirea despre care am informat anterior si in cadrul careia am setat exact varianta optima de statut care se va adopta. La intalnire Nicusor Halici ne-a transmis ca a discutat cu dna Birchall, ca a receptionat solicitarea ministrului justitiei de a se urgenta dezbaterea in vederea adoptarii inainte de vacanta parlamentara si am vazut pentru prima data un presedinte de comisie parlamentara facandu-si suficient de mult timp pentru a analiza in liniste, cu calm si cu maxima atentie fiecare articol dintre cele care primisera amendamente, astfel incat la sedinta propriu-zisa a Comisiei juridice (sedinta comuna cu Comisia de administratie), lucrurile sa mearga atat de rapid si fara nicio asperitate, conduse intr-acolo, evident, chiar de dl Halici care merita tot respectul nostru pentru ca a facut exact ce a promis.

Nimic din toate cele mai sus expuse nu au fost posibile pe mandatul altor ministri. Cine vrea sa puna asta pe seama coincidentei, n-are decat! Noi spunem ca avem in sfarsit ministru! Nu stim cum va fi in continuare relatia cu Ana Birchall ca ministru al justitiei, dar pana acum stim ca lucrurile se misca repede si curat. Se ia act de probleme, se discuta solutiile, se asuma demersuri, apoi pur si simplu lucrurile se intampla. Rapid. Era ceea ce ne lipsea de multi ani. Nu ne place sa criticam de dragul de a critica. Insa nu vom ierta pe nimeni daca avem dovada vreunei greseli sau e relelor intentii. Dar cine se straduie, cine sprijina, cine contribuie, desi are si optiunea de a ignora, tergiversa, daca nu chiar complica lucrurile, asa cum au facut altii, merita stima noastra. Respect, Ana Birchall!”, transmite SNLP printr-un comunicat de presă.