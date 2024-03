Pentru italian este al doilea titlu Masters 1000, după cel cucerit la Toronto în 2023.

Este deja al treilea său titlu în 2024, după ce a câştigat Australian Open şi turneul ATP 500 de la Rotterdam.

2024 is HIS year!



Your 2024 Men’s Singles Champion!



Forza! pic.twitter.com/qUIM4tiY7g