Situație uluitoare la Guvern: omul care a construit, gratuit, aplicația pentru marii arși s-a lovit de sistemul românesc și opoziția la nou

Mihai Matei, preşedinte al Asociaţiei patronale a industriei de software şi servicii (ANIS) şi co-fondator Geeks for Democracy, afirmă, într-o postare pe Facebook, referitor la aplicaţia destinată tratamentului pacienţilor arşi care, deşi finalizată, nu putea fi utilizată pentru că responsabilii din Ministerul Sănătăţii nu îi mai răspundeau la mesaje, că a fost chemat la minister, unde i s-au pus întrebări şi i s-au oferit motive pentru care aplicaţia nu poate fi folosită. ”Avem de toate şi in 2022. Am închis saga cu aplicaţia aia pentru pacienţi arşi. S-a rezolvat, nu trebuie, nu foloseşte”, scrie el, combătând punctual motivele oferite de autorităţi.

”Avem de toate şi in 2022. Am închis saga cu aplicaţia aia pentru pacienţi arşi. S-a rezolvat, nu trebuie, nu foloseşte. După ce am scris pe FB despre aplicatie m-au chemat la Ministerul Sanatatii să discutam cum deblocăm. Aşa credeam eu. Întâi, un doctor mi-a explicat că aplicatia nu avea nişte modificări care fuseseră cerute si din cauza asta nu poate fi folosită (nu intru in detalii tehnice că mă lungesc). Modificările fuseseră făcute însă de vreun an, chiar la solicitarea doctorului respectiv, care la momentul cand a vazut aplicatia a zis ca e foarte bună. Acum nu mai era bună”, scrie Mihai Matei pe Facebook.

El mai relatează că acelaşi medic a început discuţia întrebându-l ce miză are si punându-i şi ”alte întrebări dubioase”.

”Probabil că mă bănuiau că vreau sa fac vreo combinaţie, desi le zisesem de mai multe ori ca nu le luăm bani”, comentează Mihai Matei.

”După aia mi-au zis că noi am discutat cu o comisie, care nu era bună deloc comisia si stai ca acum o să vadă altă comisie şi revenim. Să vadă specialiştii. În fine am mai discutat cu ei si la întâlnire si pe telefoane ulterior si le-am zis ca noi mai muncim dacă e nevoie sa mai facem ce modificări vor, că le dam si cod sursa etc. Săptămana asta care a trecut mi-au dat mail cu raspunsul de la cealaltă comisie, aia bună, şi, pe scurt, avem de toate, nu foloseşte, nu trebuie”, afirmă el, informează Ne

Mihai Matei prezintă şi motivele care i-au fost oferite, calificându-le drept ”subţiri” şi invocând contraargumente.

El susţine că i s-a transmis că e exclus sa o folosească în centrele de specialitate pentru arşi, replicând: ”Păi nu pentru alea era aplicaţia. Era pt alelalte, care nu sunt de specialitate”.

Un alt motiv invocat de MS a fosta acela că ”personalul medical ştie ce are de făcut că a învăţat la şcoală”.

”Păi nu ii împiedică, ii ajută. Aplicaţia, pe lângă calculele alea, avea si o zonă din asta în care se puteau pune protocoale medicale şamd. Cum ar veni sa trateze pacienţii arşi dupa protocol”, scrie Matei.

În ceea ce priveşte invocarea GDPR, argumentul său este: ”Aplicaţia nu te obliga sa iei numele pacientului (era Opţional). Oricum argumentul cu GDPR a devenit apărarea perfectă in sectorul public să nu faci nimic”.

I s-a oferit şi argumentul că esxistă deja o aplicaţie în limba franceză.

”Da, o ştim si pe aia că ne-am uitat la ea si cum funcţionează, dar

(1) nu e prinsă în vreun protocol, şi ma îndoiesc ca asistenta de la mamaie din sat a auzit de ea

(2) e în franceză, care e o limbă frumoasă, dar nu neaparat vorbită de toată lumea din România

(3) nu e o aplicaţie pe care ministerul o controlează sau o poate modifica în vreun fel. Nici măcar nu face calculele cum zice dom’ Doctor. În timp ce asta era adaptată la cum au zis ei

(4) aplicaţia aia face doar calculele, asta mai avea si un registru de cazuri, zona aia pt protocol, securitate si multe alte funcţionalităţi (cerute de ei). Şi aia e”, conchide Mihai Matei.

În 30 octombrie, la împlinirea a şapte ani de la incendiul din clubul Colectiv, Mihai Matei afirma că încearcă de doi ani să dea în folosinţă o aplicaţie pentru Ministerul Sănătăţii pentru tratamentul pacienţilor arşi, făcută pro bono la solicitarea unor oameni din Ministerul Sănătăţii, dar deşi aceasta este gata, mai trebuie să fie aprobată de o comisie, iar apoi preluată şi implementată de minister, lucrurile s-au blocat. Aplicaţia ar fi un registru naţional disponibil online, iar fiecare pacient ar fi înregistrat cu date şi cu imagini ale sale. El afirmă însă că acum nimeni din MS nu îi mai răspunde la mesaje.

El a precizat că această aplicaţie încerca să rezolve problema legată de lipsa medicilor specialişti, fiind un fel de registru naţional disponibil online în care fiecare pacient este înregistrat cu date, imagini ale pacientului etc. Dosarul fiecărui pacient este astfel accesibil de oriunde, bineînţeles, in condiţii de securitate (utilizatorii sunt autorizaţi, au permisiuni diferite etc.). Pe lângă această aplicaţie urma să fie pus în funcţiune un număr de telefon unic la care ar fi răspuns medici specialişti. . De asemenea., aplicaţia permite medicului să deseneze cu degetul sau cu mouse-ul pe ecran arsurile pacientului şi apoi calculează automat volumul de lichide care trebuie administrat şi suprafeţele arse pe fiecare parte a corpului.

“Dacă ar fi fost un proiect comercial, aplicaţia asta ar fi costat câteva zeci de mii de euro, poate şi mai mult, dar a fost oferită gratis ministerului. Mai mult decât atât, ca să nu existe vreo suspiciune, urma să le dăm şi codul sursă, astfel încât să o poată dezvolta mai departe cu alţi furnizori, dacă doresc. De altfel, în diversele mesaje le-am explicat că vrem doar să vedem aplicaţia pusă in funcţiune, că nu avem vreun interes comercial şi ne oferim chiar să plătim pentru un timp găzduirea şi să mai depunem efort dacă mai sunt necesare modificări. Nu a mai răspuns nimeni. Nimeni. Ultimul cu care am vorbit, care era într-o poziţie de unde putea debloca uşor toată situaţia, nici nu îmi mai răspunde la mesaje, deşi e plătit din bani publici. Aş vrea să închei cumva, cu vreo concluzie, dar îmi e prea scârbă”, se încheia mesajul lui