Slavia Praga, echipa internaționalului Nicolae Stanciu, a încheiat pe ultimul loc grupa F din Liga Campionilor - Stanciu: 'Am fi meritat mai mult'

Slavia Praga, echipa internaționalului Nicolae Stanciu, a încheiat pe ultimul loc grupa F din Liga Campionilor, din care au mai făcut parte FC Barcelona, Borussia Dortmund și Inter Milano, însă mijlocașul român consideră că formația sa ar fi meritat să obțină mai mult de atât, anunță MEDIAFAX.

Stanciu este de părere că în cinci dintre cele șase partide ale grupei, Slavia Praga a fost echipa mai bună, însă nu a reușit să fructifice șansele numeroase avute. Mijlocașul a subliniat și importanța participării în Liga Campionilor și spune că echipa din Cehia va obține performanțe mai bune în următorul sezon al competiției.

"E păcat pentru ceea ce s-a întâmplat în această grupă. Am jucat împotriva a trei dintre cele mai mari echipe din lume. Am vorbit cu câțiva colegi și antrenori și spuneam că din șase meciuri în grupă, în cinci am fost echipa mai bună. Am fi meritat mai mult, dar am acumulat experiență, am văzut care e nivelul Ligii Campionilor. Trebuie să fim mai concentrați la șansele pe care le avem. În Liga Campionilor am ratat multe ocazii, așa că trebuie să ne îmbunătățim și să fim mai atenți în careul advers. Sunt sigur că anul următor vom fi din nou în grupele Ligii Campionilor, cu mult mai multă experiență. Anul următor vom lupta pentru ceva mai mult, să ne calificăm din grupe", a declarat Stanciu, într-un interviu realizat de club.

De asemenea, Stanciu a făcut o comparație între meciurile din Liga Campionilor avute la FCSB și cele de la Slavia Praga: "Au fost mult mai bune meciurile pe care le-am făcut cu Slavia Praga în Liga Campionilor decât cele cu Steaua (n.r. - FCSB). Aveam 20 de ani atunci, eram tânăr. Acum am mai multă experiență să joc aceste jocuri incredibile cu Barcelona, Dortmund și Inter. Cred că am făcut o primă parte de sezon foarte bună. Am venit târziu aici, nu am prins partea fizică a pregătirii. Am avut o vacanță de o lună și jumătate și a fost puțin dificil la început, dar acum sunt bine".

Nicolae Stanciu a fost titular în toate dintre cele șase partide ale Slaviei Praga din grupa F a Ligii Campionilor.

Campioana Cehiei a încheiat pe ultimul loc grupa F, cu două puncte, în urma rezultatelor înregistrate:

Inter Milano - Slavia Praga 1-1

Slavia Praga - Borussia Dortmund 0-2

Slavia Praga - FC Barcelona 1-2

FC Barcelona - Slavia Praga 0-0

Slavia Praga - Inter Milano 1-3

Borussia Dortmund - Slavia Praga 2-1