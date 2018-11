ŞOCANT - Un lider #rezist se bucură că o angajată a Jandarmeriei a fost accidentată mortal pe trecerea de pietoni

Unul dintre liderii mişcării #rezist şochează printr-o postare pe Facebook, pe tema angajatei din Jandarmeria Suceava care a fost accidentată mortal, miercuri, pe trecerea de pietoni, alături de fetiţa sa de un an.

Cristian-Mihai Dide, protestatar devenit cunoscut prin proiecţiile laser de pe clădiri, cu mesaje anti-PSD, prin faptul că s-a legat cu lanţuri de gardul Guvernului şi că l-a urmărit şi agresat verbal pe preşedintele CCR, a reacţionat la ştirea despre accidentul din Suceava: "One more down! Du-te după Giani", a scria acesta pe Facebook.

Postarea lui Dide a generat mii de reacţii critice, inclusiv din partea altor membri ai mişcării #rezist, cum ar fi Angi Şerban, dar şi din partea celebrului poliţist Marian Godină. "Omul ăsta (dacă poate fi numit așa) se bucură de moartea unei mame, doar pentru că femeia era jandarm. Am auzit că sunt unii care donează pentru ca el sã protesteze și observ că am și câțiva prieteni în comun cu el. Ori îl ștergeți voi din listă, ori vă șterg eu pe voi, e imposibil să fiți prieteni și cu mine, și cu acest specimen", scrie Godină pe Facebook.

Cristian-Mihai Dide şi-a susţinut în continuare poziţia: "Pentru mine a murit un jandarm. Scuza că avea un copil nu mai ţine... Şi Stalin a avut copii, Bin Laden a avut copii, şi ei tot oameni au fost. Câţi oameni au omorât cei de mai sus?"

Dide este membru în PACT, partidul condus de Sebastian Burduja.

