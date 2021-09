Solicitarea USR PLUS de a convoca BPR, transmisă Camerei Deputaților. Anca Dragu: 'Nu am primit niciun răspuns'

Preşedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat luni că nu a primit niciun răspuns de la Camera Deputaţilor referitor la solicitarea USR PLUS de a convoca Birourile permanente reunite pentru stabilirea unei date la care să aibă loc dezbaterea şi votul la moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîţu.

"Eu am transmis către Camera Deputaţilor solicitarea liderului grupului USR PLUS, Ionuţ Moşteanu, de a convoca un BPR în care să convocăm plenul pentru dezbatere şi vot, dar încă nu am un răspuns", a precizat Dragu.

Referitor la greva parlamentară anunţată luni de senatorul AUR Sorin Lavric, Anca Dragu a menţionat că aceasta a fost anunţată încă de săptămâna trecută, pe motiv că nu le-a fost aprobată solicitarea de a intra la dezbatere şi vot moţiunea de cenzură."AUR a anunţat încă de săptămâna trecută că sunt în grevă parlamentară, pentru că solicitarea dumnealor de a intra la dezbatere şi vot moţiunea de cenzură nu a fost aprobată", a spus preşedintele Senatului, la finalul şedinţei Biroului permanent.