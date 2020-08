Sorin Grindeanu explică eșecul PSD în epoca Dragnea: totul se făcea pe majoritățile din CEX

Prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că nu lipsa de comunicare între PSD şi electorat a dus partidul în opoziţie înainte de terminarea ciclului electoral 2016-2020, ci modul în care au fost selectaţi cei propulsaţi în funcţii de conducere la nivel guvernamental. „Cred că sistemul prin care se făceau aceste propuneri nu era unul care să aducă în faţă competenţă, şi erau de multe ori jocuri de majorităţi în CEX”, consideră liderul social-democrat.

Întrebat duminică, într-o conferinţă de presă, ce anume nu a funcţionat în guvernarea PSD începută în 2016, încât partidul a ajuns să fie în opoziţie înainte de terminarea ciclului electoral, prim-vicepreşedintele PSD, fost premier al României după scrutinul parlamentar din 2016, a afirmat că în opinia sa partidul nu a funcţionat, informează News.ro.

„Nu a funcţionat foarte bine - nu am să vă spun ceea ce s-a spus de fiecare dată, comunicarea, nu ştiam să spunem lucrurile pe care le facem, deşi şi aici a fost un minus – nu a funcţionat partidul foarte bine. Asta este concluzia mea şi anume legătura între ceea ce însemna partidul care a câştigat alegerile şi actul de guvernare. Dacă-mi permiteţi o să dezvolt şi o să vă spun că de fiecare dată, noi am avut ca rezervor de resurse umane Consiliul Naţional, Consiliul Naţional care lucra foarte bine pe departamente şi care era aşa cum spuneam, acel rezervor de specialişti şi care în ultimii ani, nu doar în perioada guvernării din 2016 şi până toamna anului 2019, nu a a funcţionat aşa cum trebuia, nu a mai produs, dacă pot să folosesc acest cuvânt, acei specialişti pe care noi i-am avut de fiecare dată iar lucrul ăsta s-a văzut. De foarte multe ori, am spus asta şi la Congres, de foarte multe ori propunerile care veneau pentru a ocupa diverse poziţii guvernamentale nu au fost cele mai potrivite. Mai mult decât atât, cred că sistemul prin care se făceau aceste propuneri nu era unul care să aducă în faţă competenţă, şi erau de multe ori jocuri de majorităţi în CEX, eu asta o consider principala cauză”, a declarat Sorin Grindeanu.

Acesta a arătat că singurele perioade în care România nu a cunoscut o criză economică fiind guvernată de partide de dreapta au fost atunci când guvernul a fost condus de Călin Popescu Tăriceanu. Nu în ultimul rând, Grindeanu a reiterat faptul că PSD a propus un program de guvernare „foarte bun”.

„Noi am avut un program de guvernare foarte bun şi asta v-o spun cât se poate de deschis şi sincer (...) încă din prima lună a anului 2017 auzeam, când am luat5 primele măsuri- cele de creştere a pensiei minime, de scutiri de taxe şi impozite – auzeam din partea cealaltă, din dreapta, nu se poate, pică economia şi aşa mai departe”.