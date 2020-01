Sorin Grindeanu susține că PSD este într-o situație DEZASTRUOASĂ: am pierdut 60% din electorat

Fostul premier social-democrat Sorin Grindeanu a vorbit, duminică, la Timişoara, despre trecutul şi viitorul PSD. El a spus că în urma greșelilor făcute de liderii acestui partid, în doar 3 ani au pierdut 60% din electorat.

”În acest moment, PSD a fost adus într-o situaţie dificilă. În 3 ani am pierdut aproximativ 60 la sută din votanţi. Începem să nu mai contăm în viaţa politică, decât prim majoritatea parlamentară, dar menţimem acest echilibru. Această cădere nu e generată de forţe ale evoluţiei istoice, ci de greşeli personale, de management, de autism politic. Am guvernat cu creşterea economică, am avut resurse destule, am făcut multe lucruri bune. Am avut un adversar, Klaus Iohannis, dar nu justifică această cădere. Trebuie făcută o analiză serioasă. Am constatat că am făcut praf partidul în 3 ani, urgenţa e să facem altceva. Nu putem să vorbim de vinovăţii, dar nu are rost să rămânem în această fază”, a declarat, duminică, Sorin Grndeanu, la conferinţa de alegeri a PSD Timiş.