Sorin Ovidiu Vîntu știe cine sunt vinovaţii în scandalul azilelor: 'Ei sunt adevăraţii responsabili pentru ce se întâmplă în întreaga societate'

Fost mogul de presă şi actual influencer pe reţelele sociale, Sorin Ovidiu Vîntu a exprimat o părere aparte despre scandalul "azilelor groazei", arătând cu degetul spre cei care, crede el, sunt adevăraţii responsabili pentru "cancerul societăţii".

Sorin Ovidiu Vîntu este de părere că cea mai mare problemă a României este lipsa de empatie a cetăţenilor, fapt ce ar rezulta din educaţia precară primită în sistemul de învăţământ, atfel că principalii vinovaţi ar fi profesorii.

„Voi aborda si eu tema azilelor din Romania. Ati vazut cu totii, si aici imi scot palaria, e pentru prima data dupa multi ani cand vad si eu televiziunile mainstream ca se ocupa de problemele reale ale Romaniei. Deci revenim la azile.

Este simptomatic pentru intreaga societate romaneasca lipsa de empatie, respectul pentru locul de munca. Oamenii aia care trebuia sa se ocupe de batrani provin din randul vostru. Dar dincolo de ei si de autoritati, pentru ca stim cu totii ca autoritatile sunt niste nulitati patentate, iti mananca banii, vorbim de apartinatori.

Parintii, copii, rudele celor internati acolo. Nu doar ca i-au aruncat ca pe starvuri, dar nici nu i-a interesat ce se intampla cu ei. Unii au trecut poate, dar nu au avut ochi sa vada vanataile, mizeria, lucruri care sar in ochi.

Cea mai de pret calitate pe care o poate avea cineva este loialitatea. Loialitate pentru principii, pentru familie. Cei carora le lipseste aceasta calitate se numesc canalii. Cel mai mare dispret pe care il nutresc, il nutresc pentru apartinatori. Sunt niste canalii.

Lasam deoparte raul si putregaiul din intreaga societate. Cum am spus, si pe orizontala, gasesti niste catastrofe. Idioti, prosti, nulitati, canalii. Sper din toata inima sa iesiti din modelul asta societal. Lipsa de educatie generata de scoala in primul rand, pentru ca parintii nu mai au cum sa se ocupe, este cancerul real al acestei societati.

Revin la profesori, care vor lefuri si li s-au aprobat lefuri mai mari, in detrimentul economic al intregii societati. Ei sunt adevaratii responsabili. Singurul lor merit este ca vietuiesc. Ei sunt principalii responsabili a ceea ce se intampla, nu doar in azile, ci in intreaga societate.”, a spus Vîntu, în ultimul video postat pe pagina sa de Facebook, anunță romaniatv.net.