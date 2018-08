Sorina Matei, ieșire furtunoasă după ce Toader a anunțat OUG pentru revizuirea sentinţelor pe protocoale: 'Altă prostie'

Jurnalista Sorina Matei afirmă, referitor la o OUG pentru revizuirea sentinţelor date pe protocoale şi interceptări ilegale pe care o va propune ministrul Justiţiei, că e „altă prostie” și explică într-o postare pe Facebook și de ce.

„Iar povestea cu OUG pe revizuire pe motiv de protocoale şi/sau interceptări e altă prostie. De ce:

1. În primul rând, protocoalele sunt deocamdată legale. Doar o instanţă le poate declara ilegale. Instanţă înseamnă proces, durează etc. Până când o instanţă le declară ilegale, ele rămân legale.

2. În al doilea rând, condamnările nu sunt pe protocoale, ci în baza legii. A CP. Deci chiar dacă instanţele le declară ilegale, condamnările definitive nu sunt niciodată pe protocoale, ci doar în baza legii.

3. În al treilea rând, interceptările făcute de SRI înainte de decizia 51, punerea în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică, sunt şi alea legale până în Martie 2016. Nicio decizie a CCR, niciodată, nu funcţionează retroactiv.

4. În al patrulea rând, după martie 2016, instanţele au exclus după aceea mandatele de supraveghere tehnică puse în executare cu SRI, de atunci, din martie 2016 practic, curgând decizia CCR. So, după martie 2016, oricum nu s-au mai dat condamnări în baza probelor strânse prin MST puse în executare cu SRI.

Şi cam de prin 2017 au început oricum să curgă achitările, majoritatea pe alte considerente. Probatorii şubrede, denunţuri care nu mai sunt susţinute în instanţe, interpretări defectuoase ale prevederilor legale, parainterpretarea abuzului etc.

So, şi dacă dă OUG nu are niciun efect. Şi nici nu prea poate s-o dea. Că protocoalele vieţii sunt deocamdată legale iar decizia 51 a CCR nu funcţionează retroactiv şi după martie 2016 a fost oricum altceva.”, scrie Matei, pe Facebook.