Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş a preluat 18 răniţi în cadrul exerciţiului medical NATO Vigorous Warrior 19 - VW19

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Târgu Mureş a primit 18 răniţi şi a declanşat Planul Alb, în cadrul exerciţiului medical NATO Vigorous Warrior 19 - VW19, care se desfăşoară la Centrul de Instruire din Cincu, a declarat marţi seara coordonatoarea Unităţii de Primiri Urgenţe (UPU) SMURD Târgu Mureş, dr. Maria Salanţa, potrivit agerpres.ro.

"În perioada 1-14 aprilie se desfăşoară la Cincu un exerciţiu complex sub egida NATO, cu participarea IGSU, MApN şi personal medical de la UPU SMURD Târgu Mureş şi din alte locaţii din ţară. În cursul zilei de ieri am primit, în cadrul exerciţiului, un rănit de la Cincu, cu un elicopter SMURD. Astăzi, a mai fost transportat un militar NATO cu accident vascular cerebral, care s-a întâmplat în timpul exerciţiului şi, în urmă cu câteva ore, am mai fost anunţaţi oficial că vom mai primi încă 15 răniţi, motiv pentru care împreună cu managerul spitalului şi cu directorul medical am decis să activăm Planul Alb, pentru ca răniţii să poată fi preluaţi şi pentru a avea locuri în spital. (...) Este doar un exerciţiu şi ne vom ocupa în continuare de problemele reale ale pacienţilor, dar trebuie să ne facem treaba şi să ne pregătim pentru anumite situaţii care s-ar putea ivi şi să avem forţa necesară să preluăm mai mulţi răniţi, dacă va fi cazul", a declarat dr. Maria Salanţa.

Potrivit doctorului, personalul UPU SMURD Târgu Mureş a fost adus la serviciu din timpul liber. Salanţa a menţionat că scenariul mai prevede sosirea pe calea aerului a încă unui rănit grav.

UPU SMURD Târgu Mureş participă la Vigorous Warrior 19 cu trei medici primari şi şapte rezidenţi.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş a anunţat, marţi, că declanşează Planul Alb pentru managementul incidentelor cu victime multiple, în cadrul exerciţiului medical NATO Vigorous Warrior 19 - VW19.

"În cadrul unui exerciţiu NATO, care se desfăşoară zilele acestea în poligonul de la Cincu, unitatea de primiri urgenţe (UPU SMURD) din cadrul Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş va primi în cursul după-amiezii de astăzi aproximativ 20 de răniţi. Astfel, la nivelul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş va fi declanşat Planul Alb pentru managementul incidentelor cu victime multiple. (...) Victimele vor fi transportate la UPU SMURD atât cu elicopterul SMURD, cât şi cu ambulanţele, în funcţie de gravitatea leziunilor. Deşi este un exerciţiu, victimele vor fi prezente fizic în serviciul UPU SMURD, organizarea primirii urgenţelor şi triajul desfăşurându-se în mod real", a anunţat SCJU Târgu Mureş.

Întrucât organizarea primirii urgenţelor şi triajul se vor desfăşura în mod real, conducerea SCJU Târgu Mureş a făcut un apel către aparţinătorii pacienţilor care sunt deja în UPU SMURD să dea dovadă de înţelegere, să conştientizeze importanţa acestui exerciţiu şi să nu aglomereze inutil spaţiul de aşteptare de la UPU.

Potrivit conducerii spitalului, Planul Alb include alertarea, declanşarea, crearea centrului de comandă şi control al spitalului, organizarea primirii urgenţelor, triajul, eliberarea locurilor de internare, oprirea activităţilor curente care nu au caracter de urgenţă şi dirijarea resurselor către rezolvarea situaţiei de urgenţă, rezolvarea situaţiilor speciale cum ar fi decontaminarea victimelor în cazul contaminării acestora cu substanţe chimice, radioactive sau biologice, organizarea comunicaţiilor interne şi externe, inclusiv punctul mobil de comandă al ISU.