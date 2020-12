Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina a înlocuit complet corturile de triaj cu containere încălzite

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Slatina a înlocuit complet corturile pentru triaj cu cinci containere încălzite, astfel că nu ar trebui să fie cazuri de pacienţi care să aştepte în frig să fie consultaţi sau să primească rezultatele unor analize, potrivit managerului unităţii medicale, Dan Stana.

Aceasta a declarat marţi, pentru AGERPRES, că spitalul dispune în prezent de şapte containere, dintre care cinci sunt folosite pentru triaj de către Unitatea de Primiri Urgenţe, unul este pentru secţia de boli infecţioase şi unul pentru laboratorul de biologie moleculară, toate fiind încălzite.

"Am renunţat complet la corturile de triaj, ele au fost utile când a fost vreme bună, dar odată cu răcirea vremii a fost nevoie de spaţii adecvate de triaj şi cu finanţare la Consiliul Judeţean am cumpărat un astfel de container pentru Laboratorul de Biologie moleculară şi am închiriat alte patru pentru Boli Infecţioase şi UPU, iar două containere le-am primit de la Rezerva de Stat, ambele pentru UPU, pentru triaj. În aceste condiţii consider că la Slatina nu ar trebui să fie cazuri de pacienţi care să aştepte în frig să fie consultaţi", explicat Dan Stana.

El a precizat că aceste containere de la UPU au sursă de căldură şi pot fi folosite pentru triaj precum şi pentru pacienţii care aşteaptă să fie evaluaţi de un medic, sau să primească rezultatele unor analize, ori rezultatul la testele rapide pentru depistarea infecţiei cu SARS-CoV-2.

Managerul SJU Slatina a menţionat că marţi erau internaţi în spital 70 de pacienţi confirmaţi sau suspecţi de infectare cu SARS-CoV-2.