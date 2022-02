Spitalul Judeţean face demersuri pentru a avea propria centrală de încălzire în sezonul rece următor

Spitalul Judeţean din Timişoara, racordat la sistemul centralizat de încălzire al Colterm, lucrează la un proiect care să armonizeze necesarul de energie al unităţii cu capacităţile centralelor termice ale ofertanţilor şi ale distribuitorilor, pentru a nu mai rămâne cu caloriferele reci în iarna viitoare, potrivit Agerpres.

Inginer Laurenţiu Stavrate, din cadrul Serviciului Tehnic al Spitalului Judeţean Timişoara, a explicat în şedinţa de plen a Consiliului Judeţean (CJ) Timiş de miercuri, că în cursul anului trecut a demarat această iniţiativă, în limita bugetului alocat de CJ la rectificare, dar nu s-au găsit furnizori cu capacităţi de producere a cantităţii de căldură de care are nevoie spitalul.

"Am primit oferte din partea unor furnizori, respectiv distribuitori, dar capacităţile ofertate nu au corespuns cu capacităţile noastre estimate că ar produce acei megawaţi necesari. De aceea, nu am putut demara procedura de achiziţie şi am trecut la întocmirea unui proiect care să armonizeze necesarul de energie cu capacităţile centralelor, care nu sunt nişte echipamente care se află pe stocul furnizorilor. Aşadar, nu am putut face lucrările pe 'reparaţii', întrucât ceea ce este acolo este depăşit tehnologic şi nu mai poate fi adaptat la cerinţele de consum de astăzi", a detaliat Laurenţiu Stavrate.

Preşedintele CJ Timiş, Alin Nica, a arătat că ţinând cont de realitatea de la faţa locului, lucrarea va fi făcută pe 'investiţii'. "Am prevăzut în bugetul de anul acesta sumele pe care ni le solicitaţi", a menţionat Nica.

Stavrate a adăugat că valorile investiţiei din devizul general vor fi prezentate în 35 de zile de la data semnării contractului, din săptămâna aceasta.

Cele patru spitale publice din Timişoara (Judeţean, Municipal, "Victor Babeş" şi cel de Pediatrie) racordate la sistemul centralizat de termoficare Colterm, au anunţat la sfârşitul lunii octombrie că pentru a-şi asigura apa caldă şi încălzirea vor începe demersuri de montare de boilere de capacitate medie şi mare, precum şi centrale termice proprii.

În timp ce la Spitalul Judeţean Timişoara şi la Spitalul de Boli Infecţioase "Victor Babeş" soluţia este mai facilă, Spitalul Municipal întâmpină dificultăţi mai mari, întrucât are 10 secţii care funcţionează în clădiri diferite, unele închiriate.

Pentru Spitalul Judeţean Timişoara, aleşii judeţeni au aprobat alocarea sumei necesare pentru punerea în funcţiune a centralei termice pe care o deţine unitatea spitalicească din subordine, care în toamnă nu era funcţională.

Şeful Clinicii Universitare "Bega" (maternitate) din subordinea Spitalului Judeţean Timişoara, dr. Marius Craina, a punctat şi el că trebuie cumpărate boilere instante pentru apă caldă, întrucât "aici stau paciente pentru câteva zile, nu le poţi ţine fără igienă, mai ales după naştere".

Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Victor Babeş" din Timişoara este singura unitate care a pornit centrala proprie, pe care o avea de mai mulţi ani.