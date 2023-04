Spotlight Festival - 'Geometria oraşului' în lecţii de istorie, cultură, arhitectură şi entertainment. Jocuri şi forme de lumini au atras mii de participanţi

Hotelul Hilton, statuia lui Mihai Eminescu din faţa Ateneului Român, statuia lui Carol I, Palatul Telefoanelor, Teatrul Odeon şi Cercul Militar sunt scenă pentru Spotlight - Bucharest International Light Festival, care a început vineri şi se va încheia duminică. Sâmbătă, a fost un dute-vino pe Calea Victoriei, la picior, pe bicicletă sau cu trotineta, cu mii de participanţi fascinaţi de jocuri şi forme de lumini, muzică şi instalaţii. În al şaptelea an de când este organizat evenimentul, „geometria oraşului” (Geometry of the City, tema ediţiei) a cuprins lecţii de istorie, cultură, artă, arhitectură şi entertainment, informează News.ro.

Programul Spotlight 2023 începe de la ora 20.00 în fiecare zi de festival şi se termină la ora 23.00. Traseul ediţiei din acest an începe de la intersecţia Calea Victoriei cu strada Piaţa Amzei şi continuă pe Calea Victoriei până la Cercul Militar Naţional. Un alt hotspot al festivalului este sediul ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, Hanul Gabroveni din strada Lipscani 84-90.

Faţada Hotelului InterContinental Athenee Palace Bucharest a fost decorată cu una dintre cele mai spectaculoase lucrări semnată Roman Tolici. Intitulată „One Song”, lucrarea creează un spaţiu feeric în mijlocul oraşului cu o scenă de vară, surprinsă în cea mai veche grădină publică din Bucureşti, Parcul Cişmigiu.

Vizavi, în faţa Ateneului Român, a fost evidenţiată statuia lui Mihai Eminescu, unde publicul a fost atras de lumini dar şi de poezie. „La Steaua” şi „Glossa” au fost recitate. Spectatorii pot scana un QR code pentru a-şi alege poemul preferat. Instalaţia a fost realizată de Les Ateliers Nomad pentru campania „Statui vii" iniţiată de Monument For – Direcţia Generală de Arhitectură Peisagistică şi Monumente de For Public.

Două capete uriaşe, „Talking Heads” (Limelight, Ungaria), instalaţii care înlocuiesc muşchii faciali cu peste 4.000 de leduri şi reproduc o gamă variată de emoţii prin intermediul luminii şi al culorilor, au format cozi pentru fotografii.După ce au călătorit la festivaluri ale luminii din Amsterdam, New York, Londra sau Niagara Falls, „Talking Heads” au poposit în Piaţa George Enescu pentru o lecţie de comunicare fără cuvinte.

În jurul statuii ecvestre a lui Carol I din faţa Palatului Regal (Muzeul Naţional de Artă al României) zeci de copii încercau să prindă cu mâinile razele colorate de lumină în timp ce părinţii lor încercau să-i fotografieze cu telefoanele. Cea mai impresionantă imagine proiectată pe statuie a fost când regele părea că are o pelerină roşie. Video mapping-ul a fost pregătit de Les Ateliers Nomad pentru campania „Statui vii", iniţiată de Monument For - Direcţia Generală de Arhitectură Peisagistică şi Monumente de For Public.

Aglomeraţie mare

Sute de persoane au rămas „hipnotizate” de „moriştile” de lumină şi culoare realizate de francezii de la Aerosculpture. Aceştia experimentează cu lumina, pentru a crea florile unei instalaţii cinetice amplasată lângă Memorialul Renaşterii din Piaţa Revoluţiei.

Puse în evidenţă în cadrul festivalului au fost statuile unor mari oameni politici, Corneliu Coposu şi Iuliu Maniu, aşezate faţă în faţă, peste Calea Victoriei. Oamenii au putut citi la statuia lui Iuliu Maniu din faţa Ministerului de Interne informaţii istorice despre viaţa liberalului. „Ce muzică dramatică”, a exclamat o fetiţă în piaţetă. „La 11 noiembrie 1947 era condamnat la închisoare pe viaţă. Este închis la penitenciarul din Galaţi, apoi transferat la Sighet unde s-a şi stins din viaţă la 5 februarie 1953”, scria pe un ecran proiectat în spatele monumentului. Şi statuia lui Corneliu Coposu a fost luminată cu proiecţii speciale dar şi cu informaţii despre omul politic, atât în limba română, cât şi în limba engleză. Un străin a remarcat că panourile explicative aveau informaţiile în limba engleză scrise cu litere mai mici.

Atmosferă de discotecă din anii 80

Cu muzică disco la maxim, cu globuri sclipitor mic, atârnat deasupra Căii Victoriei, în faţa magazinului Muzica, au fost proiectate puncte de lumină colorate. La instalaţia Discoball toate reflectoarele au fost îndreptate către spectatori iar telefoanele lor către acest ring de dans. Unii au început să danseze.

Copilăria a fost evocată pe faţada Teatrului Odeon, unde abia găseai loc să faci fotografii sau videoclipuri. Mindscape Studio a revenit la Spotlight cu două lucrări de video mapping: Playtopia şi Madrigal 60. Playtopia a transformat faţada teatrului într-un spectacol ce transpune privitorul în lumea copilăriei. Pentru Madrigal 60, Corul Naţional de Cameră „Madrigal - Marin Constantin" a colaborat cu Mindscape Studio pentru lucrarea de video mapping prin care marchează 60 de ani de existenţă.

Prima galerie de new media art din România, One Night Gallery, a fost prezentă pentru a doua oară la Spotlight Festival, cu două instalaţii realizate de Albert Kaan şi Misha Diaconu.

Matei Branea, creator de film de animaţie, benzi desenate şi ilustraţie, a prezentat pe faţada Palatului Telefoanelor lucrarea „Energoropa”, în care Europa este reprezentată sub formă de zeiţă şi energie a naturii.

Publicul a căutat cel mai bun loc pentru a vedea spectacolul de video mapping de pe Cercul Militar Naţional creat anul acesta de Vali Chincişan, câştigător al premiului „800th anniversary University of Salamanca 2018". Artistul, care a creat lucrări de video mapping pentru Palatul Tsaritsyno din Rusia sau Castelul Odawara din Japonia şi a participat la Kiev Lights Festival (Ucraina), 1minute (Japonia), Novi Light Sensation (Italia), SSA Mapping (Brazilia) şi Art Vision - Modern (Rusia), a prezentat „Valuri de oraş: Călătorind pe fluxul sentimentelor".

Traseul se încheie la Hanul Gabroveni, sediul ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, care găzduieşte instalaţia luminoasă „Stairway to Heaven” realizată de Les Ateliers Nomad.

Chiar dacă au fost şi dezamăgiri, festivalul Spotlight atrage lume şi este un bun motiv pentru bucureşteni şi turişti să facă plimbări în timpul cărora să vadă lucruri noi, să afle istorie sau să se întâlnească cu prietenii. „Faţă de alţi ani, ediţia din acest an nu a strălucit aşa cum mă aşteptam”, a spus unul dintre participanţi. „Mă aşteptam la şi mai multă lumină, dar au fost puţine instalaţii”, a adăugat el.

Şi duminică, ultima zi de festival, între orele 19.00-23.00, va fi restricţionat traficul rutier pe Calea Victoriei, segmentul cuprins între bulevardul Dacia şi bulevardul Regina Elisabeta, fără afectarea celor două intersecţii. Pe durata restricţiilor, se va asigura o bandă de urgenţă pentru accesul auto la instituţiile din zonă, a anunţat PMB.