Cursurile de măiestrie artistică susținute la Brăila, între 30 iulie şi 5 august, de soprana Mariana Nicolesco, în cadrul Festivalului și Concursului Internațional de Canto "Hariclea Darclée", reunesc la ediția din 2018 un număr record de aproape 100 de tinere talente din mai multe ţări.

Evenimentul desfășurat sub înaltul patronaj UNESCO are dubla semnificaţie de a celebra Centenarul Marii Uniri şi, totodată, cei 650 de ani de atestare documentară a Brăilei, dar anunță și comemorarea unuia dintre geniile creaţiei muzicale, Gioachino Rossini, la 150 de ani de la moartea sa, scrie Mediafax.

"Centenarul Marii Uniri ne reuneşte în cânt", spune Mariana Nicolesco, care are în vedere faptul că seara zilei de 4 august, la Concertul Extraordinar de pe Esplanada Dunării sunt așteptați 10-15.000 de spectatori care să aplaude modul în care participanţii la Cursurile de măiestrie artistică vor intona, acompaniaţi de Corul Filarmonicii George Enescu şi de Orchestra Festivalului Darclée, sub bagheta maestrului Marco Balderi, melodii celebre ale compozitorilor români inspiraţi de comoara tradiţiilor naţionale: "Hora" de Gheorghe Dima, "Dans ţărănesc" de Constantin Dimitrescu, "Hora Staccato" de Grigoraş Dinicu, "Hora Unirii" de Alexandru Flechtenmacher, culminând cu "Pe-al nostru steag e scris Unire" de Ciprian Porumbescu şi cu "Rapsodia Română" nr. 2 de George Enescu.

"Odată cu ariile încântătoare ale muzicii lui Rossini din «Il Barbiere di Siviglia», «La Cenerentola» sau «L’Italiana in Algeri», vor fi interpretate pagini celebre din «Carmen» de Georges Bizet, din «Faust» de Charles Gounod, aducând astfel un omagiu, la 200 de ani de la naştere, ilustrului compozitor care i-a deschis Haricleei Darclée porţile marii cariere lirice, ori fermecătoare pagini de musical din «My Fair Lady» de Frederick Loewe sau din «Fiddler on the roof» de Jerry Bock. Fără a uita minunata muzică a lui Giuseppe Verdi din «Il Trovatore», «Nabucco» şi «Aida», pentru a încheia ca întotdeauna, în glorie, cu «Brindisi» din «La Traviata»", notează organizatorii.

În teatrul în care legendara Hariclea Darclée debuta la 1881 va avea loc, pe 3 august, conferinţa susţinută de Stephan Poen, medic foniatru și doctor în muzicologie, pe tema "Bucuria perpetuării tradiţiilor", iar pe 5 august se va desfăşura Gala Master Class, cu participarea tuturor tinerilor artişti.