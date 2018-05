SRI a intrat cu BOCANCII în politică: toți membrii Guvernului, interceptați pe mandat de siguranță națională

Președintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a explicat că la Comisie au primit date conform cărora, la nivelul anului 2012, toți membrii Guvernului erau interceptați pe mandate de siguranță națională. De asemenea, cei mai importanți lideri ai Parlamentului au fost interceptați.

”La nivelul anului 2012, întreg Guvernul era interceptat pe bază de mandat de securitate națională. În ceea ce privește Parlamentul, am primit o statistică și observăm că cei mai vocali lideri ai Parlamentului erau interceptați. De asemenea, am întrebat dacă au fost interceptați membrii CSAT, însă la această întrebare nu am primit încă răspuns.”, a declarat Claudiu Manda.