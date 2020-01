Starea drumurilor din Ardeal, aflate în administrarea DRDP Brașov

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a actualizat situația privind starea carosabilului pe raza de competență. Astfel potrivit ultimelor date, drumurile se prezintă astfel, potrivit brasovstiri.ro:

DN 1 km 138+000 – 160+000 Predeal(Bv) – Brasov, zapada framantata 0-1 cm;

DN 1A km 160+600 – 190+000 lim.jud.Ph – Brasov(Bv), zapada framantata 0-2 cm;

DN 2D Km 95+000 – 109+000 Ojdula (Cv) zapada framantata 0-1 cm;

DN 7C Km 130+000 – 151+000 Cartisoara(Sb) – Balea cascada Sb .zapada framantata 1-3 cm;

DN 10 Km 94+790 – 120+000 lim.jud.Bz – Teliu(Bv), zapada framantata 0-1 cm;

DN 11 Km 76+000 – 90+000 Bretcu (Cv) – Oituz (Cv) zapada framantata 1-2 cm;

DN 13E Km 74+000 – 81+000 Zagon (Cv) – Barcani (Cv) zapada batatorita 3-4 cm;

DN 13E Km 0+000 – 89+000 Haghig(Cv) – Intorsura Buzaului(Cv), zapada framantata 0-1 cm;

DN 73 Km 92+000 – 128+000 lim.Jud.Ag – Brasov(Bv), partial zapada framantata 0-1 cm;

DN 73A km 0+000 – 69+000 Predeal(Bv) – Sercaia(Bv),partial zapada framantata 1-2 cm;

in rest, umed in jud. Bv, Sb, Ms, Hr, Cv; DRDP Brasov a actionat cu 163 AUTOUTILAJE si s-au raspandit 1092 TONE MATERIAL ANTIDERAPANT si 5 TONE CLORURA CALCIU in intervalul orar 05:00 – 12:00/05.01.2020 astfel:

SDN Brasov s-a actionat cu 19 autoutilaje si s-au raspandit 81 tone sare pe: DN 1; DN 1A; DN 1E; DN 1S; DN 10; DN 11; DN 13; DN 13E; DN 73; DN 73A; DN 73B; DN 73F si VOB;

SDN Sibiu s-a actionat cu 26 autoutilaje si s-au raspandit 189 tone sare si 3 tone clorura de calciu pe: DN 1, DN 7, DN 7C, DN 14, DN 14A si DN 14B;

Sectia Autostrazi Sibiu s-a actionat cu 36 autoutilaje si s-au raspandit 187 tone sare pe: A1 si A3;

SDN Targu Mures s-a actionat cu 50 autoutilaje si s-au raspandit 462 tone sare si 1.8 tone clorura de calciu pe: DN 13; DN 13A; DN 13C; DN 14; DN 14A; DN 15; DN 15A; DN 15E si DN 16;

SDN Miercurea Ciuc s-a actionat cu 18 autoutilaje si s-au raspandit 119 tone material antiderapant si 0.2 tone clorura de calciu pe: DN 11B; DN 12; DN 12A; DN 12C; DN 13A; DN 13B; DN 13C si DN 15;

SDN Sfantu Gheorghe s-a actionat cu 14 autoutilaje si s-au raspandit 54 tone material antiderapant pe: DN 2D; DN 10; DN 11; DN 11B; DN 11C, DN 12 si DN 13E.

În continuare cerul este acoperit in jud. Brașov, Sibiu, Mureș, Harghita și Covasna. Ninge in județul Sibiu, la Balea Cascada, în Brașov și Covasna.

Vântul suflă cu 30 – 40 km/h in jud. Sibiu, in rest slab;

Ceață a fost semnalată în județul Sibiu, la Bâlea Cascadă, unde vizibilitatea este redusa intre 100 – 150 m.