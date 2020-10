Starea lui Donald Trump - Prima reacție de pe patul de spital

Preşedintele american Donald Trump este tratat cu remdesivir şi "se odihneşte confortabil" după ce a fost dus la spital diagnosticat cu coronavirus, potrivit medicului său, citat sâmbătă de dpa, notează Agerpres

Vezi și: STUDIU Pandemia îşi face loc în coşmarurile oamenilor: Vise despre paşapoarte pierdute, frontiere închise, spaţii supraaglomerate şi moarte



"În această seară sunt bucuros să vă raportez că preşedintele este foarte bine", a declarat Sean P Conley într-un comunicat publicat de Casa Albă.



"El nu are nevoie de oxigen suplimentar, dar în consultare cu specialiştii am ales să iniţiem terapia cu remdesivir. El a terminat prima doză şi se odihneşte confortabil".



Într-o postare pe Twitter, însuşi Trump a spus: "Mă simt bine, aşa cred! Mulţumesc tuturor. LOVE!!!"

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!!