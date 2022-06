Staţii de autobuz moderne în Râmnicu Vâlcea, printr-un proiect cu fonduri europene

Staţiile de autobuz din municipiul reşedinţă vor fi înlocuite cu unele noi şi dotate cu aparatură modernă, dându-le călătorilor posibilitatea să afle inclusiv cât timp mai au de aşteptat până la următorul autobuz, au informat, miercuri, reprezentanţii municipalităţii râmnicene, conform Agerpres.

Potrivit edililor, noile staţii au fost achiziţionate prin fonduri europene, în cadrul unui proiect al municipalităţii care urmăreşte modernizarea transportului în comun, primul prototip de staţie fiind deja montat în vecinătatea sediului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice.

"Staţia de autobuz arată impecabil. Sunt mândru că astfel de staţii vor fi montate în tot oraşul. La fiecare staţie a fost introdusă fibră de internet şi sunt dotate cu ecrane de informare de unde călătorii vor putea afla numărul autobuzului care trece prin acea staţie şi cât timp au de aşteptat până la următorul autobuz. Sunt dotate de asemenea cu câte două camere de supraveghere video, iluminat nocturn modern, sistem de colectare a apei care nu se vede şi panouri de afişaj pentru reclame", a declarat primarul Râmnicului, Mircia Gutău.

În total, sunt 98 de staţii de autobuz în municipiu, care vor fi înlocuite cu cele noi, ce vin în patru variante de dimensiuni, 4, 6, 8 şi 12 metri, cele mari, în număr de 24, urmând să fie dotate şi cu automate de eliberare a biletelor.

Primarul Mircia Gutău a precizat că tot cu fonduri europene a început şi modernizarea sediului operatorului de transport în comun din oraş, care la finalizarea lucărilor va fi prima societate din subordinea primăriei alimentată în totalitate cu energie produsă cu panouri solare.

"La sediul ETA, în momentul de faţă, avem 86 de panouri montate, am dat însă dispoziţie să mai suplimentăm un pic numărul acestora. Am făcut locurile de garare pentru autobuz, care sunt acoperite numai cu panouri solare. Vom face acel schimb, pentru că legea permite să faci pe un contor schimb kilowatt pe kilowatt. Vara producem mai mult decât consumăm, băgăm în reţea şi iarna luăm kilowaţii respectivi, iar faptul că ai la o societate zero plată la combustibil va fi un avantaj formidabil. Avem în plan multe staţii de încărcare acolo, autobuzele vor fi lăsate noaptea la încărcare iar dimineaţa, curse. Orice autobuz are o autonomie de 200 de kilometri", a mai spus Gutău.

În prezent, parcul auto al ETA numără 37 de autobuze electrice, însă edilii intenţionează să achiziţioneze şi altele, astfel încât să se ajungă la 50-60 de astfel de autobuze, municipalitatea având demarate două proiecte care vizează extinderea reţelei de transport public şi asigurarea unui sistem de transport modern şi nepoluant în localităţile şi staţiunile balneare din jurul Râmnicului.