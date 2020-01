Societatea de Transport Bucureşti (STB) analizează posibilitatea înfiinţării unei noi autobaze în jumătatea de nord a Capitalei, care să gestioneze liniile necesare pentru această parte a Regiunii Bucureşti-Ilfov, în urma deciziei de relocare a Autobazei Pipera pentru construirea viitorului Spital Metropolitan, potrivit Agerpres.

"Decizia de relocare a Autobazei Pipera are o vechime de peste 1 an şi a fost adoptată în contextul realizării, în zonă, a unei investiţii de interes public: construirea viitorului Spital Metropolitan, obiectiv de o deosebită importanţă pentru toţi locuitorii Capitalei. Pentru realizarea acestui proces, conducerea STB SA a purtat discuţii cu cea a sindicatului STB, precum şi cu angajaţii din Autobaza Pipera şi au stabilit măsuri care să nu afecteze activitatea salariaţilor şi nici pe cea a liniilor aferente acestei autobaze. În plus, având în vedere această relocare, STB SA a stabilit un program mai amplu de măsuri în scopul dezvoltării activităţii. STB SA analizează posibilitatea înfiinţării unei noi autobaze în jumătatea de nord a Capitalei, care să gestioneze liniile necesare pentru această parte a Regiunii Bucureşti-Ilfov", se arată într-un comunicat al societăţii remis.

Reacţia STB vine după ce în presa centrală au apărut informaţii cu privire la un protest organizat de câţiva angajaţi de la Autobaza Pipera, nemulţumiţi de decizia de relocare a acestei unităţi.

În context, STB precizează, totodată, că atât construirea Spitalului Metropolitan, cât şi relocarea sunt decizii oficiale,

adoptate în Consiliul General al Municipiului Bucureşti, forul decizional al Capitalei, în februarie 2018.

"Până la sfârşitul acestei luni, STB SA trebuie să predea CGMB imobilul, în scopul implementării programului de investiţii referitor la Spitalul Metropolitan. CGMB este atât proprietarul terenului respectiv, cât şi acţionarul majoritar al STB SA. Ca urmare, STB SA nu face decât să aplice o hotărâre a CGMB, stabilind cele mai bune soluţii de relocare a activităţii şi condiţii optime de lucru pentru angajaţii care îşi desfăşurau activitatea la Autobaza Pipera. STB SA dă asigurări publicului călător că toate liniile de transport vor funcţiona conform programului stabilit", subliniază sursa citată.