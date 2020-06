STB, reacţie la imaginile cu troleibuzul împins de călători: 'Vechile administratii au privat de investitii acest domeniu' (VIDEO)

Societatea de Transport Bucureşti reacţionează la imaginile difuzate in mediul online cu un troleibuz de pe linia 69 care nu avea tensiune în rețea. Evenimentul s-a petrecut duminică, in zona Drumul Taberei, unde, din cauza instabilitatii atmosferice accentuate, a avut loc o cadere de tensiune. Intrucat troleibuzul nu are autonomie de mers fara alimentare directa de la retea, cateva persoane au ajutat benevol soferul sa ajunga cu troleibuzul in zona cu tensiune in retea, precizează STB.

"Facem precizarea că astfel de situatii sunt generate de faptul ca vechile administratii au privat de investitii acest domeniu, consecinta fiind invechirea parcului STB. Tocmai pentru a compensa lipsa de implicare din anii anteriori, in actualul mandat a fost pusa in practica o politica de innoire si modernizare a parcului STB.

Astfel, in ultimii ani au fost realizate proiecte pentru achizitia a 830 de noi mijloace de transport. Dintre acestea, 630 au fost contractate pana acum de actuala conducere a Primariei Capitalei: 100 de troleibuze, 400 de autobuze Euro 6 achizitionate anul trecut si care se afla in trafic si 130 de autobuze hibrid Mercedes- Benz, a caror livrare incepe in aceasta luna.

Alte 100 de autobuze electrice si 100 de tramvaie sunt in procedura de achizitie.

Contractul pentru cele 100 de noi troleibuze, care dispun de tehnologie actuala, a fost semnat in luna martie, iar livrarea incepe in luna noiembrie.

Noile troleibuze au autonomie in exploatare de minim 20 de km, in cazul intreruperii furnizarii curentului electric, caracteristica ce previne astfel de situatii. Totodata, acestea au o capacitate de minim 96 de pasageri, o lungime de 12 metri si autonomie asigurata prin intermediul grupului generator propriu al troleibuzului.

Troleibuzele vor fi dotate cu cu sistem informatic performant care permite atat furnizarea informatiilor despre calatorie in timp real, precum si furnizarea unor date importante despre starea de functionare a troleibuzelor catre Societatea de Transport Bucuresti. Acestea vor avea climatizare automata, o capacitate mare de transport calatori și functii speciale destinate persoanelor cu dizabilitati. De asemenea, vor fi dotate cu tehnologie wireless pentru calatori si prize USB pentru incarcarea rapida a dispozitivelor mobile", mai transmite STB.