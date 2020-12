Stelian Ion, declarație EXPLOZIVĂ: A promis că nu va face ABUZ de funcție

Bucureşti, 23 dec /Agerpres/ - Stelian Ion, propus ministru al Justiţiei, a declarat, miercuri, că nu va "abuza" de funcţie "pentru a interveni dur şi disproporţionat în activitatea procurorilor".

După ce a primit aviz favorabil în comisiile de specialitate ale Parlamentului, Stelian Ion a fost întrebat de jurnalişti dacă intenţionează să-i schimbe din funcţie pe actualii procurori-şefi, inclusiv pe procurorul general.

"Va fi o prioritate numirea procurorului-şef DIICOT. După discuţia pe care o voi purta cu actualul procuror-şef interimar, vom stabili acest calendar, dar în orice caz nu putem lungi foarte mult această durată de interimat. Pe de altă parte, analiza respectivă, dacă avem sau nu în vedere revocarea, asta se va face foarte atent. Însă am spus deja în cadrul audierilor că nu voi abuza de funcţia de ministru pentru a interveni dur şi disproporţionat în activitatea procurorilor. (...) Nu am luat în calcul o revocare. Va fi făcută o analiză", a precizat el.

Stelian Ion a afirmat, totodată, că, în luna ianuarie, intenţionează să depună iniţiativa legislativă privind desfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor în Justiţie.

"Crearea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie a fost o chestie dezbătută îndelung ani de zile. Am tras linie şi am ajuns la concluzia că cea mai bună soluţie este desfiinţarea acestei secţii, nu în ideea de a crea impunitate pentru magistraţi, să fie foarte clar lucrul ăsta. Din momentul în care va fi desfiinţată această secţie, magistraţii nu vor fi scutiţi de a răspunde atunci când greşesc. Crearea acestei secţii nu a fost o soluţie bună şi s-a dovedit că nu a fost eficientă în această perioadă. Toate lucrurile pe care le-am spus de la începutul înfiinţării ei s-au adeverit. A fost folosită mai degrabă ca un instrument de intimidare, pentru că avem câteva exemple concrete pe care le putem da foarte uşor, de la anchetarea şi punerea sub acuzaţie sau urmărire penală, de la acele măsuri preventive luate împotriva a fostului şef al DNA, până la citările la SIIJ înainte de a se da un aviz pe numirile de procuror de rang înalt. (...) La începutul anului, în ianuarie, eu am în plan să depun o lege pentru desfiinţarea Secţiei speciale", a precizat el.