Stelian Ion: 'Nu te poți baza pe ce spune Tăriceanu pentru că nu mai are control nici asupra ALDE'

Stelian Ion a declarat, referitor la semnăturile strânse pentru moțiunea de cenzură, că au fost discuții cu diferite partide. Deputatul USR a precizat că a vorbit și cu cei de la ALDE, deoarece nu te mai poți baza pe Călin Popescu Tăriceanu, care nu își mai controlează nici măcar propriul partid, anunță MEDIAFAX.

„USR deja a depus toate semnăturile pentru moțiunea de cenzură, la fel și PNL, UDMR a spus că se alătură, am îndoieli la acest moment în privința ALDE pentru că vedeți ce se întâmplă cu ALDE, nu îți mai poți pune absolut deloc baza în acest partid, nu că s-ar fi întâmplat până acum ei de fapt acționează ca PSD își doresc foarte mult să continue această cârdășie cu PSD, în continuare își doresc să se agațe de putere”, a declarat deputatul USR Stelian Ion, miercuri la Parlament.

Acesta a adăugat că unii au pus foarte multe condiții, cum ar fi să vadă nou structură a Executivului și programul de guvernare, precum și condiții care nu avea legătură cu moțiunea.

„Au pus foarte multe condiții, ar fi vrut să vadă și structura noului Guvern și programul de guvernare, erau condiții care nu avea nici un fel de legătură de fapt cu moțiunea de cenzură în sine. Erau condiții absurde, pretexte de fapt pentru a nu susține moțiunea, am vorbit cu colegii de la ALDE, am vorbit cu liderul de grup de la Camera Deputaților, ALDE și vorbim și cu fiecare deputat în parte pentru că iată nu te poți baza pe ceea ce spune domnul Tăriceanu pentru că nu mai are nici un control nici măcar asupra propriului partid”, a mai afirmat deputatul USR.

Stelian Ion a mai spus că, referitor la ALDE că „este clar că vorbim de oameni care își trădează propriul partid și care vin acum în fața românilor și spun fiecare același refren cum că ei vor binele națiunii și ceea ce fac, îl fac pentru binele nostru al tuturor, nu contează partidul în care se află nu contează faptul că trec dintr-o barcă în alta contează că ei se duc acolo la Minister să facă treabă e evident că nu putem crede acest lucru, dar avem de a face cu traseiști și cu oameni care nu își respectă cuvântul dat”.

El a mai precizat că imediat ce vor fi strânse cele 233 de semnături va fi depusă moțiunea de cenzură.

„Imediat cum avem acele 233 de semnături, imediat cum avem aceste semnături trebuie depusă, în nici un caz trebuie să așteptăm noi Guvernul să vină în Parlament pentru că am văzut că doamna premier Viorica Dăncilă face tot posibilul să evite Parlamentul. Face revoluții în materie de drept constituțional în sensul că inventează”, a conchis deputatul USR.

Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, că în cursul săptămânilor următoare va fi depusă moțiunea de cenzură.

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, miercuri, că va propune membri ALDE pentru portofoliile de miniștri vacante, respectiv Grațiela Gavrilescu la Ministerul Mediului, Ion Cupă la Ministerul Energiei și Ștefan Băișanu, ca ministru pentru Relația cu Parlamentul. Propunerile vor fi trimise miercuri președintelui Klaus Iohannis.