Stelian Tănase profețește DEZASTRUL pentru PSD-ul condus de Viorica Dăncilă: pronostic pentru prezidențiale

Analistul politic Stelian Tănase susține că odată ce PSD va fi preluat oficial de Viorica Dăncilă căderea partidului va continua. El susține că la alegerile prezidențiale PSD va obține 14-15%, ceea ce va da naștere unei rebeliuni în partid, iar baronii vor da partidul pe mâna oricui le promite un scor cât mai mare la alegerile parlamentare și locale.

”Dezastrul electoral din 26 mai, si incarcerare lui ” lider maximo” a făcut ca baronii PSD să o impinga spre şefie pe VV Dăncilă. Asta chiar care nu s-a ilustrat decit prin fapul ca l-a aprobat în toate împrejurarile pe Dragnea. VV Dancila a fost principalul lui instrument. I-a fost sluga credincioasă. Acum ea incerca să se degajeze, şi spune că s-a eliberat de tutela fostului ei şef de partid. Ca, în sfirşit, e ea insăşi!!! In plus curaţă terenul in grabă – ca dupa accidentul de la Cernobil – de membrii gărzi pretoriene care l-au sprijinit pe Dragnea. S-a lansat intr-o operatie vasta de epurare şi ştergere a urmelor. Martorii laşităţii ei trebuie să dispară din prim plan. Cariera lor se termină odată cu încarcerea luI Dragnea la Rahova pe 27 mai.

Recunoastem aici comportamentul unui partid cu puternice reminiscenţe totalitare. PSD este un partid comunist redivivus. Daca ne amintim cum s-a format FSN în ianuarie 1990 nici nu e de mirare. Atunci, după înlăturarea capului balaurului, eşaloanele 2 si 3 ale PCR au devenit cadrele de bază ale FSN. Sistemul a rămas in loc, liderii FSN si-au popus ca scop să salveze cit mai mult din ce fusese societatea românească pînă în decembrie 1989, să păstreze intacte privilegiile. La vremuri noi, tot noi! a fost sloganul lor acestor bolsevici reşapaţi. Pentru asta au tratat Opoziţia democratică cu batalioane de proletari aduşi de pe platformele industriale ale Bucureştiului şi cu mineri din Valea Jiului împănaţi cu securişti. Scopul a fost să rămînă la putere in România. Să nu se intimple ca in Polonia si Cehoslovacia etc, unde puterea a fost preluată de anti-comunisti, de pro-occidentali. Pentru bolsevici principala problema a unei revoluți este puterea. Lecție bine insușita de Iliescu&Co. Asa ci acum ese motivul pentru care PSD in frunte cu VV Dancila nu se retrag de la guvernare. Sunt obsedati de putere,este in ADN-ul lor.

Șansele lui VV Dăncilă să rămîna la sefia PSD sunt mari, dar pe termen scurt. In esență pentru PSD este ce mai slabă solutie. De fapt nu e o soluție, Prabusirea partidului va continua și în 2020. Pesedistii vor pierde toate bătăliile electorale care vin (prezidențiale, locale, parlamentare). VV Dăncilă va fi debarcata chiar de cei care în aceste zile o imping spre puterea absolută (ca premier si lider PSD în același timp). VV Dăncilă este sustinuta azi de un nr de baroni locali pentru că ei o considera proasta utila, sluga de servici. Ei își inchipuie că e slabă, supusa, și că -așa cum o manipula si controla Dragnea – vor fi în stare să o aibe la cheremul lor. De fapt ei ar vor conduce partidul în numele/locul ei. Cind va fi cazul o vor debarca fără probleme „pentru gravele erori comise”.

Un prim test se anunță bătălia pentru Cotroceni din acest an. Dacă PSD nu trece in turul doi și obtine sub 20% la urne, VV Dăncilă va fi silită să îsi apere postul în fața primei rebeliuni din partid de după Congres. I se va cere capul…Destui vor dispuși să-l ofere oricui promite să duca partidul la victorie la alegerile locale si parlamentare. O spun de pe acum – cu VV Dăncilă rezultatele PSD la alegeri vor fi din ce in ce mai slabe. 14-15% în 2020.”, scrie Stelian Tănase, pe blogul personal.