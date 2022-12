SUA, imagini teribile: Un fost primar din California moare într-un accident aviatic sub privirile celor prezenți pe o celebră plajă - VIDEO

O anchetă a fost în desfăşurare vineri după prăbuşirea fatală a unui avion de mici dimensiuni pe plaja Santa Monica, unde mulţi turişti se adună în fiecare an pentru a admira capătul celebrei Route 66, la porţile oraşului Los Angeles, notează AFP, citat de Agerpres.

Imaginile accidentului, care a avut loc joi la sfârşitul după-amiezii, au făcut rapid turul reţelelor sociale.

O înregistrare video a prăbuşirii arată aparatul zburând periculos de jos în apropierea celebrului dig care domină plaja cu parcul său de distracţii, înainte de a se prăbuşi la câteva zeci de metri distanţă şi de a se răsturna violent pe nisip, sub privirea nedumerită a trecătorilor.

Un fost primar al oraşului Santa Monica, Rex Minter, a murit în accident, potrivit autorităţilor. Nonagenarul era singurul pasager de la bordul acestui mic Cessna 150.

A fost deschisă o anchetă şi autorităţile nu au făcut publice nicio informaţie cu privire la starea pilotului avionului. El "a raportat probleme la motor după ce a părăsit aeroportul Santa Monica", potrivit unui purtător de cuvânt al Administraţiei federale a aviaţiei.

Pe plajă, martorilor accidentului le-a fost greu să realizeze ce se întâmplă. Santa Monica Beach este un loc foarte popular în regiunea Los Angeles, atât pentru turiştii internaţionali, cât şi pentru localnici. Pe celebrul său dig din lemn trec în fiecare an nouă milioane de vizitatori, potrivit site-ului parcului său de distracţii.

