Suedia a învins Coreea de Sud, 1-0, printr-un penalti acordat după consultarea VAR - VIDEO

Reprezentativa Suediei a învins, luni, cu scorul de 1-0, selecţionata Coreii de Sud, într-un meci din Grupa F a Cupei Mondiale din Rusia, disputat la Nijni Novgorod.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Granqvist, în minutul 65, din penalti.

Lovitura de la 11 metri a fost acordată de centralul Joel Aguilar (Salvador) după consultarea VAR, pentru un fault al lui Kim Min-woo la Viktor Claesson, scrie news.ro.

Cele două echipe au evoluat în următoarele formule:

Suedia: Olsen - Lustig, Granqvist, Jansson, Augustinsson - Claesson, Larsson(Svensson ’81), Ekdal (Hiljemark ’71), Forsberg - Berg, Toivonen (Thelin ‘77). Selecţioner: Janne Andersson

Coreea de Sud: Cho Hyun-woo - Lee Yong, Jang Hyun-soo, Kim Young-gwon, Park Joo-ho (Kim Min-woo ’28) - Lee Jae-sung, Ki Sung-yueng, Koo Ja-cheol (Seung-Woo Lee ’73) - Hwang Hee-chan, Kim Shin-wook (Woo-Young Jung ’66), Son Heung-min.Selecţioner: Shin Taeyong

Arbitru: Joel Aguilar (Salvador)

În prima partidă a Grupei F, campioana en titre Germania a fost învinsă cu scorul de 1-0, duminică, de Mexic.

Etapa a doua a grupei programează, la 23 iunie, meciurile Coreea de Sud – Mexic şi Germania - Suedia.

În clasamentul Grupei F, primele două poziţii sunt ocupate de Mexic şi Suedia, cu câte trei puncte, iar pe locurile trei şi patru sunt Germania şi Coreea de Sud, care nu au niciun punct.

